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Можно ли увеличить ягодицы в домашних условиях?

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Узнайте ответ на популярный вопрос.
Можно ли увеличить ягодицы в домашних условиях?
Можно ли увеличить ягодицы в домашних условиях?
depositphotos.com

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Фитнес-блогер Таня TGYM на своей страничке в Instagram ответила на популярный запрос в google, можно ли увеличить ягодицы в домашних условиях. 

Те, кто хотят накачать ягодицы чаще всего делают следующее:

  • Тренировка дома
  • Без веса
  • Выполняются многоповторные ( 15-30 ) упражнения.
  • Питание на поддержание или же дефицит калорий.


Что происходит:

  • Работа выполняется на похудение ( уменьшение жировой прослойки ) и тонус мышц.
  • Тонус мышц - это не их значительный рост, а просто подтянутое и упругое состояние ваших ягодиц и кожи. Получается выработать выносливость и  получить стройное тело “модели“. В зависимости от изначальных данных, такого результата не так сложно добиться и потребуется от 3х месяцев.

Но, если цель значительно увеличить ягодицы за счёт мышц ( кому нужен объём из жира? ) то единственный вариант - это работа в зале!

  • Базовые упражнения с большими весами и постоянная прогрессия. “Большими“ - значит более вашего собственного веса.
  • План питания с профицитом калорий за счёт качественных продуктов.⠀

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Стоит помнить, что рост мышц происходит только при регулярной адаптации к новому, растущему весу. Это сложно. Это долго и не под силу всем.

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Теги: ягодицы, ягодицы в домашних условиях, домашние тренировки
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