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Можно ли увеличить ягодицы в домашних условиях? depositphotos.com

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Фитнес-блогер Таня TGYM на своей страничке в Instagram ответила на популярный запрос в google, можно ли увеличить ягодицы в домашних условиях.

Те, кто хотят накачать ягодицы чаще всего делают следующее:

Тренировка дома

Без веса

Выполняются многоповторные ( 15-30 ) упражнения.

Питание на поддержание или же дефицит калорий.



Что происходит:

Работа выполняется на похудение ( уменьшение жировой прослойки ) и тонус мышц.

Тонус мышц - это не их значительный рост, а просто подтянутое и упругое состояние ваших ягодиц и кожи. Получается выработать выносливость и получить стройное тело “модели“. В зависимости от изначальных данных, такого результата не так сложно добиться и потребуется от 3х месяцев.

Но, если цель значительно увеличить ягодицы за счёт мышц ( кому нужен объём из жира? ) то единственный вариант - это работа в зале!

Базовые упражнения с большими весами и постоянная прогрессия. “Большими“ - значит более вашего собственного веса.

План питания с профицитом калорий за счёт качественных продуктов.⠀

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Стоит помнить, что рост мышц происходит только при регулярной адаптации к новому, растущему весу. Это сложно. Это долго и не под силу всем.

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