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Рекомендации после проведения профессиональной чистки зубов

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Узнайте, что нужно делать.
Рекомендации после проведения профессиональной чистки зубов
Рекомендации после проведения профессиональной чистки зубов
depositphotos.com

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Профессиональная чистка зубов - это полезная профилактическая мера по предотвращению многих стоматологических заболеваний. Стоматолог  Юлия Селютина на своей страничке в Instagram составила рекомендации, которые следует соблюдать.

 Что делать после проведения профессиональной чистки зубов:

  • Смените старую зубную щетку на новую (это необходимо делать каждые три месяца).
  • На период сразу после гигиены выберите щетку с мягкой щетиной и пасту для чувствительных зубов.
  • Первые несколько суток возможно повышение чувствительности зубов при чистке или от холодной/горячей пищи или напитков.
  • Это временно, и есть способы этого избежать.
  • Два-три дня после профессиональной гигиены воздерживайтесь от красящей еды и напитков и, желательно, от курения.В этот список входят продукты: красного цвета – кетчуп, томат, свекла, морковь, красное вино, красные ягоды, фрукты и овощи; коричневые и черные – кола, чай, кофе, черные ягоды, шоколад, соевый соус, какао; насыщенные желтые – карри, горчица; ​с искусственными красителями – все продукты яркого цвета.
  • Придерживайтесь назначений врача при проведении консервативного лечения десен.
  • Все рекомендации и препараты мы выписываем в индивидуальном порядке в зависимости от состояния полости рта.
  • Соблюдайте качественную домашнюю гигиену - чистите зубы как минимум два раза в день (утром и вечером) после еды, пользуйтесь зубной нитью, ершиками, ирригатором.
  • Приходите на осмотр к врачу-гигиенисту 1 раз в полгода или чаще - в зависимости от индивидуальных особенностей.

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Теги: стоматолог, отбеливание зубов
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