Рекомендации после проведения профессиональной чистки зубов
Узнайте, что нужно делать.
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Профессиональная чистка зубов - это полезная профилактическая мера по предотвращению многих стоматологических заболеваний. Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram составила рекомендации, которые следует соблюдать.
Что делать после проведения профессиональной чистки зубов:
- Смените старую зубную щетку на новую (это необходимо делать каждые три месяца).
- На период сразу после гигиены выберите щетку с мягкой щетиной и пасту для чувствительных зубов.
- Первые несколько суток возможно повышение чувствительности зубов при чистке или от холодной/горячей пищи или напитков.
- Это временно, и есть способы этого избежать.
- Два-три дня после профессиональной гигиены воздерживайтесь от красящей еды и напитков и, желательно, от курения.В этот список входят продукты: красного цвета – кетчуп, томат, свекла, морковь, красное вино, красные ягоды, фрукты и овощи; коричневые и черные – кола, чай, кофе, черные ягоды, шоколад, соевый соус, какао; насыщенные желтые – карри, горчица; с искусственными красителями – все продукты яркого цвета.
- Придерживайтесь назначений врача при проведении консервативного лечения десен.
- Все рекомендации и препараты мы выписываем в индивидуальном порядке в зависимости от состояния полости рта.
- Соблюдайте качественную домашнюю гигиену - чистите зубы как минимум два раза в день (утром и вечером) после еды, пользуйтесь зубной нитью, ершиками, ирригатором.
- Приходите на осмотр к врачу-гигиенисту 1 раз в полгода или чаще - в зависимости от индивидуальных особенностей.
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