Рекомендации после проведения профессиональной чистки зубов

Узнайте, что нужно делать.

Читай также: Что нужно знать о сердечно-сосудистых заболеваниях: рекомендации ВОЗ

Профессиональная чистка зубов - это полезная профилактическая мера по предотвращению многих стоматологических заболеваний. Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram составила рекомендации, которые следует соблюдать.

Что делать после проведения профессиональной чистки зубов:

Смените старую зубную щетку на новую (это необходимо делать каждые три месяца).

На период сразу после гигиены выберите щетку с мягкой щетиной и пасту для чувствительных зубов.

Первые несколько суток возможно повышение чувствительности зубов при чистке или от холодной/горячей пищи или напитков.

Это временно, и есть способы этого избежать.

Два-три дня после профессиональной гигиены воздерживайтесь от красящей еды и напитков и, желательно, от курения.В этот список входят продукты: красного цвета – кетчуп, томат, свекла, морковь, красное вино, красные ягоды, фрукты и овощи; коричневые и черные – кола, чай, кофе, черные ягоды, шоколад, соевый соус, какао; насыщенные желтые – карри, горчица; ​с искусственными красителями – все продукты яркого цвета.

Придерживайтесь назначений врача при проведении консервативного лечения десен.

Все рекомендации и препараты мы выписываем в индивидуальном порядке в зависимости от состояния полости рта.

Соблюдайте качественную домашнюю гигиену - чистите зубы как минимум два раза в день (утром и вечером) после еды, пользуйтесь зубной нитью, ершиками, ирригатором.

Приходите на осмотр к врачу-гигиенисту 1 раз в полгода или чаще - в зависимости от индивидуальных особенностей.

Ранее мы писали, какие продукты ускоряют обмен веществ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​​