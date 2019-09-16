Витамин С – это основной водорастворимый антиоксидант в крови и клетках тканей.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, почему организму нужен витамин С и в каких продуктах он содержится.

Комаровский отметил, что у аскорбиновой кислоты много биохимических функций, но первостепенная — участие в синтезе коллагена. Коллаген — это главный белок соединительной ткани организма, белок, обеспечивающий прочность костей, прочность и эластичность сухожилий, хрящей, кожи.⠀



Гиповитаминоз С в первую очередь приводит к расшатыванию и выпадению зубов, набуханию и кровоточивости десен, медленному заживлению ран — все это основные симптомы цинги — заболевания, связанного с гипо- и авитаминозом С.⠀

Потребность в витамине С значительно увеличивается в холодное время года, при дефиците в организме железа и белка, при инфекционных заболеваниях вообще и при диарее в частности.

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Важен и тот факт, что аскорбиновая кислота участвует в биохимических превращениях фолиевой кислоты, поэтому дефицит витамина С может сопровождаться анемией.



Доктор Комаровский назвал источники витамина С depositphotos.com

Аскорбиновая кислота разрушается при нагревании. Это создает риск гиповитаминоза у детей, находящихся на искусственном вскармливании, при условии, что их матери нарушают правила приготовления смесей (перегревают). Следует помнить и о том, что в коровьем молоке витамин С практически отсутствует.⠀

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Основное показание к лечебному применению аскорбиновой кислоты — цинга. Никакого другого лечебного действия у витамина С нет. Препарат входит в состав многочисленных препаратов для перорального применения и активно используется для профилактики гиповитаминоза в ситуациях, когда имеет место повышенная потребность в препарате или, когда невозможно достаточное его потребление с пищей.

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Эффективность лечения большими дозами аскорбиновой кислоты каких бы то ни было заболеваний не доказана.

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В то же время доказано, что большие дозы витамина С способствуют образованию камней в почках, более того, прием больших доз может, как это ни парадоксально, сопровождаться симптомами… цинги! Этот феномен объясняется тем фактом, что поступление в организм больших доз витамина С приводит к активизации ферментных систем, ответственных за его разрушение.

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