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Самый простой секрет долголетия

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Узнайте, что нужно делать.
Самый простой секрет долголетия
Самый простой секрет долголетия
depositphotos.com

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Многих людей волнуют секреты долголетия и молодости. Ученые уже много лет стараются найти ответ на этот вопрос.

Можем ли мы стать долгожителями, прожить 100 лет, внеся ряд изменений в наш образ жизни? Ответ на этот вопрос уже давно ищет исследователей в области старения, руководителей Института долголетия факультета геронтологии в Университете Южной Калифорнии Вальтер Лонго.  В своей книги “Диета долголетия“   отмечает, что диабет, сердечно-сосудистые и аутоиммунные патологии, болезнь Альцгеймера или рак можно предотвратить с помощью диеты, которая снижает факторы риска. К выводу что питание и несколько привычек помогут продлить жизнь исследователь пришел  после “кругосветного путешествия в поисках секрета долголетия“. Он посетил  Калабрию, Окинаву, Лома Линда в Калифорнии, Коста-Рика, Грецию, Эквадор, Германию, Нидерланды .

Самый простой секрет долголетия
Самый простой секрет долголетия
depositphotos.com

  • Есть больше орехов

Орехи богаты белком, клетчаткой, антиоксидантами и полезными растительными соединениями. Более того, они являются отличным источником нескольких витаминов и минералов, таких как медь, магний, калий, фолат, ниацин и витамины B6 и E.  Исследование показало, что люди, которые потребляли по крайней мере 3 порции орехов в неделю, имели риск преждевременной смерти на 39% ниже

  • Добавить в рацион куркуму

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Эта специя содержит сильнодействующее биологически активное соединение под названием куркумин. Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам куркумин полезен для здоровья  сердца и легких, а также защищает от рака и возрастных заболеваний.

  • Есть больше растительного белка

Растительные белки поставляют все девять аминокислот, которые организм не может вырабатывать самостоятельно, и  также они помогают снизить кровяное давление, риск сердечных заболеваний.

Самый простой секрет долголетия
Самый простой секрет долголетия
depositphotos.com

  • Есть рыбу

Любители рыбы и морепродуктов на 30% реже умирают от сердечных приступов. Жирные кислоты очень важны для здоровья сердечно-сосудистой системы.

  • Не забывать про физические упражнения

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Физическая активность может сохранить ваше здоровье и продлить жизнь на многие годы. Всего лишь 15 минут физических упражнений в день. Согласно исследованию риск преждевременной смерти может уменьшаться на 18% .

Ранее мы писали, что кардиолог ответил на вопросы о здоровье сердца. 

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Теги: питание, долголетие
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Осталось 600 символов
Антибес    19.09.2019, 10:43
Оценка:  0
Антибес
Лучший путь к долголетию-навсегда покинуть пределы нашей охреНэньки!!!
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