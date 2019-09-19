Узнайте, что нужно делать.

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Многих людей волнуют секреты долголетия и молодости. Ученые уже много лет стараются найти ответ на этот вопрос.

Можем ли мы стать долгожителями, прожить 100 лет, внеся ряд изменений в наш образ жизни? Ответ на этот вопрос уже давно ищет исследователей в области старения, руководителей Института долголетия факультета геронтологии в Университете Южной Калифорнии Вальтер Лонго. В своей книги “Диета долголетия“ отмечает, что диабет, сердечно-сосудистые и аутоиммунные патологии, болезнь Альцгеймера или рак можно предотвратить с помощью диеты, которая снижает факторы риска. К выводу что питание и несколько привычек помогут продлить жизнь исследователь пришел после “кругосветного путешествия в поисках секрета долголетия“. Он посетил Калабрию, Окинаву, Лома Линда в Калифорнии, Коста-Рика, Грецию, Эквадор, Германию, Нидерланды .



Самый простой секрет долголетия depositphotos.com

Есть больше орехов

Орехи богаты белком, клетчаткой, антиоксидантами и полезными растительными соединениями. Более того, они являются отличным источником нескольких витаминов и минералов, таких как медь, магний, калий, фолат, ниацин и витамины B6 и E. Исследование показало, что люди, которые потребляли по крайней мере 3 порции орехов в неделю, имели риск преждевременной смерти на 39% ниже

Добавить в рацион куркуму

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Эта специя содержит сильнодействующее биологически активное соединение под названием куркумин. Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам куркумин полезен для здоровья сердца и легких, а также защищает от рака и возрастных заболеваний.

Есть больше растительного белка

Растительные белки поставляют все девять аминокислот, которые организм не может вырабатывать самостоятельно, и также они помогают снизить кровяное давление, риск сердечных заболеваний.



Самый простой секрет долголетия depositphotos.com

Есть рыбу

Любители рыбы и морепродуктов на 30% реже умирают от сердечных приступов. Жирные кислоты очень важны для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Не забывать про физические упражнения

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Физическая активность может сохранить ваше здоровье и продлить жизнь на многие годы. Всего лишь 15 минут физических упражнений в день. Согласно исследованию риск преждевременной смерти может уменьшаться на 18% .

Ранее мы писали, что кардиолог ответил на вопросы о здоровье сердца.

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