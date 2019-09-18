Как отличить грипп от простуды
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Почему вирус гриппа считается сильнее и опаснее, чем ОРВИ? Как отличить симптомы гриппа и ОРВИ? Когда надо вызвать экстренную помощь? На эти вопросы ответили в МОЗ.
Чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ
Разница между гриппом и ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекцией) прежде всего заключается в том, что возбудителями гриппа являются различные штаммы вируса (варианты одного вида вируса, отличающиеся по ряду свойств), а возбудителями ОРВИ являются более 200 вирусов, которые часто не связаны генетически и принадлежат к разным группам заболеваний.
Основная разница в симптомах гриппа и ОРВИ заключается в том, что грипп начинается внезапно и остро, а в течение периода болезни резко выражены ломота в теле, озноб, головная боль и боль в мышцах, а ОРВИ - обычно начинается постепенно и сопровождается ощущением “разбитости “и общего недомогания.
Возбудители, симптомы ОРВИ
Поскольку существует очень много различных вирусов-возбудителей ОРВИ, то форма течения заболевания в каждом конкретном случае зависит от того, каким именно вирусом заразился человек. Как правило, эти вирусы наиболее активны в холодное время года и преимущественно поражают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, а также уха, носа, горла и тому подобное.
Наиболее распространенными возбудителями ОРВИ являются риновирусы. Этот вид вируса размножается в клетках эпителия полости носа, провоцируя местное воспаление. Именно поэтому прежде всего появляются такие симптомы ОРВИ как насморк, заложенность носа, боль в горле и кашель. ОРВИ прогрессирует несколько дней, а потом человек самостоятельно выздоравливает без специального лечения.
Очень важно не заниматься самолечением, а обратиться к своему семейному врачу или терапевту.
Риновирусная инфекция может протекать в более тяжелой форме у людей с ослабленным иммунитетом.
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Осложнения ОРВИ могут стать причиной или усилить симптомы некоторых хронических заболеваний дыхательных путей, таких как астма.
Возбудители, симптомы гриппа:
Насколько трудно будет протекать грипп зависит от следующих факторов:
- вашего иммунитета,
- штамма вируса и вторичных бактериальных инфекций, которые могут развиваться как осложнение после заражения вирусом гриппа,
- наличие любого другого заболевания;
- определенные генетические особенности организма.
Различные комбинации всех этих факторов объясняют тот факт, что одни люди болеют гриппом практически без проявления внешних симптомов, а у других людей вирус гриппа вызывает серьезные осложнения и нарушения или даже становится причиной смерти.
Воспалительный процесс и, соответственно, повышение температуры до 38 является нормальной реакцией организма на возбудитель, так как позволяет бороться с инфекцией и постепенно выздоравливать. Однако высокая температура (более 39) опасна, поэтому ее следует снижать. Другими характерными симптомами гриппа являются головная боль, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита, возможно, тошнота, кашель, который может длиться более двух недель. Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Не занимайтесь самолечением - при появлении первых признаков обращайтесь к своему семейному врачу, терапевту или педиатру.
Вирус гриппа может локализоваться как в верхних, так и в нижних дыхательных путях. Еще одним важным фактором, отличающим грипп от ОРВИ и делает вирус гриппа настолько опасным, вероятность развития вторичных бактериальных инфекций. Такие бактериальные инфекции часто становятся причиной ухудшения состояния больного из-за повреждения легочной ткани, усиление воспалительного процесса и серьезных нарушений функций органов дыхания.
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Ежегодная вакцинация против гриппа снижает риск заболеть гриппом, риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти. Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.
Опасные симптомы: когда нужно вызывать скорую
Звоните 103, если появились опасные признаки:
- одышка,
- сыпь на коже,
- кровохарканье,
- рвота и понос,
- боль в груди,
- снижение давления,
- замедленный пульс,
- аритмия,
- судороги.
Эти симптомы игнорировать ни в коем случае нельзя. Продолжать лечение дома очень опасно, поскольку задержка с госпитализацией может привести к смерти больного.
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