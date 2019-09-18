Узнайте, на какие симптомы стоит обратить вниманием.

Читай также: Ранние признаки катаракты

Почему вирус гриппа считается сильнее и опаснее, чем ОРВИ? Как отличить симптомы гриппа и ОРВИ? Когда надо вызвать экстренную помощь? На эти вопросы ответили в МОЗ.

Чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ



Разница между гриппом и ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекцией) прежде всего заключается в том, что возбудителями гриппа являются различные штаммы вируса (варианты одного вида вируса, отличающиеся по ряду свойств), а возбудителями ОРВИ являются более 200 вирусов, которые часто не связаны генетически и принадлежат к разным группам заболеваний.

Основная разница в симптомах гриппа и ОРВИ заключается в том, что грипп начинается внезапно и остро, а в течение периода болезни резко выражены ломота в теле, озноб, головная боль и боль в мышцах, а ОРВИ - обычно начинается постепенно и сопровождается ощущением “разбитости “и общего недомогания.



Как отличить грипп от простуды phc.org.ua

Возбудители, симптомы ОРВИ



Поскольку существует очень много различных вирусов-возбудителей ОРВИ, то форма течения заболевания в каждом конкретном случае зависит от того, каким именно вирусом заразился человек. Как правило, эти вирусы наиболее активны в холодное время года и преимущественно поражают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, а также уха, носа, горла и тому подобное.

Наиболее распространенными возбудителями ОРВИ являются риновирусы. Этот вид вируса размножается в клетках эпителия полости носа, провоцируя местное воспаление. Именно поэтому прежде всего появляются такие симптомы ОРВИ как насморк, заложенность носа, боль в горле и кашель. ОРВИ прогрессирует несколько дней, а потом человек самостоятельно выздоравливает без специального лечения.

Очень важно не заниматься самолечением, а обратиться к своему семейному врачу или терапевту.

Риновирусная инфекция может протекать в более тяжелой форме у людей с ослабленным иммунитетом.

Читай также: Витамины, которые помогут укрепить иммунитет осенью

Осложнения ОРВИ могут стать причиной или усилить симптомы некоторых хронических заболеваний дыхательных путей, таких как астма.



Как отличить грипп от простуды depositphotos.com

Возбудители, симптомы гриппа:



Насколько трудно будет протекать грипп зависит от следующих факторов:

вашего иммунитета,

штамма вируса и вторичных бактериальных инфекций, которые могут развиваться как осложнение после заражения вирусом гриппа,

наличие любого другого заболевания;

определенные генетические особенности организма.

Различные комбинации всех этих факторов объясняют тот факт, что одни люди болеют гриппом практически без проявления внешних симптомов, а у других людей вирус гриппа вызывает серьезные осложнения и нарушения или даже становится причиной смерти.

Воспалительный процесс и, соответственно, повышение температуры до 38 является нормальной реакцией организма на возбудитель, так как позволяет бороться с инфекцией и постепенно выздоравливать. Однако высокая температура (более 39) опасна, поэтому ее следует снижать. Другими характерными симптомами гриппа являются головная боль, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита, возможно, тошнота, кашель, который может длиться более двух недель. Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Не занимайтесь самолечением - при появлении первых признаков обращайтесь к своему семейному врачу, терапевту или педиатру.

Вирус гриппа может локализоваться как в верхних, так и в нижних дыхательных путях. Еще одним важным фактором, отличающим грипп от ОРВИ и делает вирус гриппа настолько опасным, вероятность развития вторичных бактериальных инфекций. Такие бактериальные инфекции часто становятся причиной ухудшения состояния больного из-за повреждения легочной ткани, усиление воспалительного процесса и серьезных нарушений функций органов дыхания.

Читай также: Продукты, в которых содержится много цинка

Ежегодная вакцинация против гриппа снижает риск заболеть гриппом, риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти. Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.



Как отличить грипп от простуды depositphotos.com

Опасные симптомы: когда нужно вызывать скорую



Звоните 103, если появились опасные признаки:

одышка,

сыпь на коже,

кровохарканье,

рвота и понос,

боль в груди,

снижение давления,

замедленный пульс,

аритмия,

судороги.

Эти симптомы игнорировать ни в коем случае нельзя. Продолжать лечение дома очень опасно, поскольку задержка с госпитализацией может привести к смерти больного.

Ранее мы писали, как определить эндометриоз.

​​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​​