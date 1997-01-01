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Нужно ли исключать картошку из рациона: ответ диетолога

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Диетолог ответила на популярный вопрос.
Нужно ли исключать картошку из рациона: ответ диетолога
Нужно ли исключать картошку из рациона: ответ диетолога
depositphotos.com

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Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, вредит ли картошка здоровью и фигуре.

Диетолог отметила, что картофель один из продуктов,который часто вызывает споры. Одни утверждают, что употребляя картофель можно худеть, другие на 100% уверены в обратном. Есть такие, которые утверждают, что любая картошка-вредна. Для других - это любимая еда. Конечно, это не модный суперпродуктов, но имеет веские аргументы в свою пользу. В большинстве грехов винить ее не стоит.

Давайте разбираться насколько картофель полезен и могут ли блюда из этого продукта навредить нашему здоровью и фигуре?

Когда вы не хотите набрать лишний вес или худеете, что рекомендуется в Интернете убрать в первую очередь из рациона? Сладости, хлебобулочные изделия, картофель, макароны, белый рис ... С сладостями и сдобой диетолог согласна, но при чем здесь картофель или макароны твердых сортов?

Диетолог объяснила, почему картофель не нужно исключать из рациона.

Нужно ли исключать картошку из рациона: ответ диетолога
Нужно ли исключать картошку из рациона: ответ диетолога
depositphotos.com


Энергетическая ценность 100 г вареного в кожуре картофеля без добавок 86 ккал.
Белки - 2 г, углеводы - 17.1 г, жиры - 0,1 г, пищевые волокна - 2 г
Сравним его химический состав с гречневой кашей, например.
Энергетическая ценность 100 г приготовленной гречневой каши без добавок 102 ккал.
Белки-3.6 г, углеводы-17.1 г, жиры-2.2 г, пищевые волокна - 1 г
Ведь все знают, что полезно употреблять сложные углеводы. Кто-то задумался, что относится к сложным углеводам? Правильно: клетчатка и крахмал. Так почему же при практически одинаковом содержании крахмала в гречневой каши и картофеля убирают картофель? Говорят, гликемический индекс высок.
А знаете ли вы, что существует такое понятие, как гликемическая нагрузка (далее ГН). Вычислить ее просто:
ГН = (гликемический индекс х Углеводы, г): 100
В картофеле ГН - 11 в гречневой каши - 8.5

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В диетологии принята следующая шкала уровней ГН отдельных порций пищи: низким считается показатель гликемической нагрузки до 10, средним - от 11 до 19 высоким - более 20. Суточное ГН здорового человека не должно превышать 100 единиц. Все будет зависеть от порции и способа
приготовления. Так что не так страшен картофель.

А когда она становится опасной для фигуры? Когда превращается

  •  в чипсы. По сути, это прессованный крахмал, пропитанный маслом, густо посоленный и поперченный, часто с искусственными ароматизаторами и вкусовыми добавками. Витаминов нет, минералы в такой форме, что лучше не употреблять. К тому же чипсы вызывают жажду и дальнейшее содержание жидкости в организме, что сразу сказывается на весе. Калорийность 100 г зашкаливает: 500 - 550 ккал.
  • картошку фри. Витамин С и минералы в нем сохраняются, но все равно это блюдо крайне не рекомендуется тем, кто заботится о здоровом желудок и весе. Калорийность - не менее 400 ккал на 100 г продукта.
  • в картофельное пюре со сливочным маслом, молоком и яйцом.

Для здоровья человека жарка худший способ приготовления и не только картофеля. Так при нагревании выше 120 градусов из крахмала картофеля образуется канцероген акриламид. И чем темнее цвет румяной корочки, тем больше она вредна. Кроме того жареный картофель источник опасных трансжиров

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Вот их нужно исключить из своего питания! Вреда фигуре наносит не картошка, а масло и жирный соус, которым ее обычно заправляют, а также сомнительные блюда из нее приготовлены.

Нужно ли исключать картошку из рациона: ответ диетолога
Нужно ли исключать картошку из рациона: ответ диетолога
depositphotos.com

Картофель может быть полезным продуктом, если употреблять ее правильно. Что это значит?

Готовьте картофель в мундире. Большая часть полезных элементов содержится ближе к кожуры.
Кстати, картофель часто используют при изжоге - высокое содержание крахмала и клетчатки обволакивает и снижает кислотность. Именно поэтому картофельный сок уже давно применяют для лечения гастритов, повышенной кислотности, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Картофель не страшен. Но это не значит, что можно есть его три раза в день, семь дней в неделю. Диетолог рекомендует употреблять картофель несколько раз в неделю, по 80 -120 г в сочетании с овощами. 

Ранее мы писали, какие витамины помогут укрепить иммунитет осенью. 

 

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Теги: Светлана Фус, советы диетолога, картошка
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