Катаракта — болезнь коварная и обычно она развивается медленно, поэтому человек не сразу ее замечает.

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Считается, что катаракта – это болезнь пожилых людей. Но сегодня все чаще офтальмологи ее диагностируют и у молодых людей. Ivona расскажет, на какие признаки следует обратить внимание.

Катаракта – это частичное или полное помутнение хрусталика глаза, расположенного внутри глазного яблока между радужкой и стекловидным телом. Хрусталик от природы прозрачный и играет роль естественной линзы, преломляющей световые лучи и пропускающей их к сетчатке. Потерявший прозрачность хрусталик при катаракте перестаёт пропускать свет и зрение ухудшается вплоть до полной потери.

Ранние признаки катаракты:

Туман перед глазами

Одним из наиболее явных признаков катаракты на ранних стадиях является появление заметных нечетких пятен в поле зрения. Эти пятна, как правило, начинаются с довольно небольших аберраций, но со временем они ухудшаются, делая повседневную деятельность сложнее, чем раньше. Если вы испытываете внезапный и постоянный туман перед глазами, обратитесь к офтальмологу как можно скорее, прежде чем ваше зрение ухудшится.



Ранние признаки катаракты depositphotos.com

Ухудшение ночного зрения

Катаракта часто приводит к потемнению или потускнению зрения , а также к легким коричневым или желтым оттенкам. Эти ранние изменения могут быть незаметны в течение дня, когда имеется достаточно света, чтобы компенсировать ухудшение зрения, но они могут быть сразу заметны ночью.

Повышенная чувствительность к свету

Люди, у которых развивается катаракта, все чаще замечают дискомфорт при ярком освещении. Проконсультируйтесь со своим окулистом, если при ярком освещении вы зажмуриваете или закрываете глаза, или если у вас появляются внезапные головные боли от вспышек яркого света.

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На самых ранних стадиях катаракты человеку может быть трудно заметить изменения в своем зрении. Вот почему регулярно нужно проверять зрение. Офтальмологи могут обнаружить наличие катаракты, прежде чем больные сообщат о каких-либо заметных проблемах со зрением.

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