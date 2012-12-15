Неидеальные улыбки звезд

Узнайте, кому из звезд стоит обратиться к стоматологу.

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Улыбку называют ключом к человеческому сердцу. И этим с успехом пользуются знаменитости. Можно иметь хорошую внешность или просто природное очарование, но именно идеальная улыбка может растопить сердце и притянуть симпатии миллионов.

Почему одни улыбки нравятся нам, а другие нет? Оказывается, что требования и стандарты красивой улыбки давно известны. Главный секрет скрывается не в губах, а в зубах и деснах. Именно поэтому, о стандартах идеальной улыбки мы поинтересовались у опытного стоматолога, практикующего врача, профессора, основателя стоматологической клиники “Клиника Заблоцкого“ - Ярослава Заблоцкого.

Три ровные части лица

В оценке улыбки и зубного ряда существует два основных стандарта - это симметрия и пропорция», - рассказывает профессор стоматолог Ярослав Заблоцкий. - условно лицо можно поделить на три части.

Верхняя - от точки роста волос до линии бровей. Средняя - начинается от серединной линии надбровных дуг и опускается до кончика носа. Нижняя - начинается от кончика носа и доходит до кончика подбородка».

На идеальном, гармоничном лице, все три зоны почти одинаковые - они сбалансированы и пропорциональны.

Уголки и линии

В определении красивой улыбки есть ещё несколько стандартов. У человека с красивой улыбкой, уголки верхней десны просматриваются лишь на 2 мм и не более. Сами дёсны, должны иметь розовый цвет и визуально полностью закрывать верхнюю часть зуба.

“Если провести прямую линию от одного зрачка к другому, то эта линия должна быть параллельна линии, проведенной от одного уголка рта к другому, - рассказывает врач Заблоцкий. - Вертикальная линия лица должна оптически проходить строго между верхними центральными резцами“.

Должен соблюдаться закон перспективы - то есть чем дальше от вас находится зуб, тем меньше, он должен быть по размеру. Размер поверхности каждого следующего от центра зуба, должен быть меньше предыдущего ровно на 0,66%

Личное дело

Пациент не всегда верно представляет, что такое идеал или украсит ли его такой идеал?

Вполне вероятно, что волшебная белозубая улыбка, которая понравилась на экране телевизора, лично вам окажется не к лицу. Если обычные люди, оценивают красоту подсознательно, то задача врача-стоматолога - разложить ее на составные части. Объяснить, что подойдет именно вам.

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Оценивается и анализируется огромное количество параметров, и только после этого становится возможным смоделировать улыбку, которая будет абстрактно идеальной не вообще, а идеальной для конкретного человека.

Кэтти Перри

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На фоне красивых верхних зубов мы видим некрасивые нижние зубы. Оптически они создают впечатление эстетического дефекта.

Что нужно исправить: Решение такой проблемы - это удаление восьмых зубов и установка брекет- системы.

Джонни Депп



Типичный украинец 20-летней давности - видим металлические, искусственные зубы. Это бросается в глаза.

Что нужно исправить: Заменить золотые коронки на современные, керамические коронки или провести имплантацию.

Кира Найтли

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В улыбке Киры Найтли наблюдаем искривление зубного ряда. Передние зубы слишком низкие по отношению верхних боковых зубов.

Что нужно исправить: Нужно выровнять зубной ряд - в этом поможет брекет-система.

Деми Мур



Это пример того, когда “слишком много“ верхней десны.

Что нужно исправить: Для ровного зубного ряда нужно сделать пластику десны, установить брекет-систему или виниры. Как она впоследствии и сделала.

Морган Фримен



Передние зубы очень высокие, а боковые зубы почти не видно.

Что нужно исправить: Бесспорно, он усовершенствовал свою улыбку с помощью брекет-системы и виниров. В таких случаях сначала, обязательно нужно выровнять зубной ряд, а только потом устанавливать виниры.

Принц Гарри



Принц Гарри носил металлическую брекет-систему, которая является самой эффективной среди других брекет- систем.

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Что нужно исправить: Его нижняя челюсть все же остается слишком велика, по сравнению с верхней челюстью. Поэтому, ему нужно было делать ортогнатическую хирургию. Ортогнатическая хирургия - тип хирургического вмешательства челюстно-лицевой области, который способствует нормализации соотношения зубов и изменения профиля лица.

Ванесса Паради



Улыбка Ванессы характеризуется ярко выраженной диастемой (состояние, при котором наблюдается интервал между передними зубами. Ее размер варьирует в пределах от 1 мм до 1 см и более).

Что нужно исправить: Такая проблема решается легко, с помощью виниров. Но может случиться так, что виниры закроют диастему и зубы станут слишком широкими. Но, широкие зубы будут меньше бросаться в глаза, чем дырка между ними. Диастема имеет склонность к расширению, поэтому виниры нужно ставить не на два зуба, а на шесть и более.

Николь Кидман



Эталон гармоничной улыбки. Пропорциональные по размеру, белоснежные зубы, красивые и здоровые десны.

Что нужно исправить: Ничего.

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