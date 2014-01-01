Микробам здесь не место: Domestos запускает социальную кампанию за безопасные туалеты в школах

Вы когда-нибудь задумывались о том, где вероятнее всего можно столкнуться с микробами? Ответ “везде“ — верный, но также верно, что есть места, где риск значительно возрастает. Так, согласно исследованиям, самым опасным местом с точки зрения распространения инфекций являются туалетные комнаты. Печальная статистика: ежедневно в мире от желудочно-кишечных заболеваний, возбудители которых населяют санузлы, погибают 200 детей. В Украине ежегодно более 50 000 подхватывают болезни разной степени тяжести.

Отчасти виновны и сами дети — они не осознают серьезность проблемы и часто “забывают“ о выполнении элементарных правил гигиены. Ведь мир микробов невидим — следовательно, и угроза, которую он несет, как будто не существует. И банальная небрежность оборачивается реальной опасностью.

Чтобы изменить ситуацию, бренд Domestos — №1* в категории средств по уходу за домом — запускает социальный проект “У чистому світі не хворіють діти“. Проект стартует 17 сентября, его основной частью является “Школа Domestos“. Все “ученики“ Школы (независимо от того, дети это или их родители) смогут в игровой форме повторить основные правила гигиены, узнать о местах скопления бактерий и ознакомиться со способами борьбы с ними. Ведь родителям недостаточно просто знать, что микробы опасны и подстерегают буквально везде — им необходимо получить конкретные советы по их нейтрализации. А дети пропустят мимо ушей однажды прочитанные правила гигиены, но зато легко запомнят их во время прохождения увлекательной онлайн-игры-стрелялки. Что касается школ, то им не всегда достаточно одной лишь готовности к изменениям — часто необходима реальная помощь для улучшения условий.

Заработанные в онлайн-игре баллы суммируются на счету школы, которую школьники и их родители представляют, и в итоге влияют на позицию школы в рейтинге. Первые пять школ получат ремонт санузлов в начальной школе. Кстати, школе могут помочь не только дети, но и родители: в период проведения акции на упаковке продукта Domestos можно будет найти код, который обеспечит дополнительные баллы и специальные игровые возможности. Подробнее можно узнать на сайте www.domestosschool.com.ua.

Первый подобный проект был осуществлен брендом в 2014 году и успешно доказал свою эффективность: родители получили всю необходимую информацию, дети — веселые мастер-классы и онлайн-игру, а три школы по итогам соревнования — современный и качественный ремонт санузлов. Но проблема масштабна, и для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо продолжать работу. Поэтому в этом году Domestos вновь запускает кампанию по борьбе с микробами. Ведь привычка соблюдать правила гигиены закладывается в детстве, поэтому важно вовремя заинтересовать ребенка, чтобы заложить основу его безопасности на всю жизнь.

*Частично основано на данных аудита розничной торговли Nielsen в Украине за период май 2017 г. — апрель 2019 г.; категория “Средства для ухода за домом“; на 5 июля 2019 года.