Иммунитет – это естественная реакция, которая защищает наш организм от чужеродных бактерий, вирусов.

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Осенью многие начинают болеть. Часто это происходит из-за того, что слабый иммунитет. Иногда нужно пересмотреть свой рацион и добавить некоторые продукты, которые помогут укрепить иммунитет.

Витамин С

Витамин С является одним из крупнейших стимуляторов иммунной системы. Дефицит витамина С может даже сделать вас более склонным к заболеваниям. Стоит отметить, что витамин С содержится в таком количестве продуктов, что большинству людей не нужно принимать добавки , если только врач не посоветует это. Продукты в которых содержится витамин С - апельсины, грейпфруты, сладкий перец, шпинат, капуста и брокколи.

Витамин B6

Витамин В6 жизненно важен для поддержки биохимических реакций в иммунной системе. К пище, богатой витамином В6, относятся курица и рыба из холодной воды, такая как лосось и тунец. Витамин В6 также содержится в зеленых овощах и в нуте, который является основным ингредиентом хумуса.



Витамины, которые помогут укрепить иммунитет осенью pinterest

Витамин Е

Витамин Е является мощным антиоксидантом, который помогает организму бороться с инфекцией. Продукты, богатые витамином Е, включают орехи, семена и шпинат.

Витамин К

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Все больше исследований подтверждают, что осенью у многих возникают проблемы с костями. Это происходит не из-за холода или влажности, а из-за изменения атмосферного давления. Поэтому важно обратить на это внимание. Витамин К содержится в зеленых листовых овощах, таких как шпинат, салат, брокколи или брюссельская капуста, а также в картофеле, помидорах или спарже. В молочных продуктах также присутствует подгруппа под названием витамин К2.

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