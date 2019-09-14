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Диетолог рассказала, можно ли пить кофе при похудении

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Диетолог развеяла популярный миф.
Диетолог рассказала, можно ли пить кофе при похудении
Диетолог рассказала, можно ли пить кофе при похудении
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Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram ответила на вопрос, который волнует многих, нужно ли отказываться от кофе, если худеешь.

Для начала диетолог уточнила, можно ли вообще набрать вес, употребляя кофе. Фус считает, что нет, если пить кофе без добавок. Под добавками диетолог подразумевает сахар и молоко.
Но опять-таки, если злоупотреблять этим напитком - здоровья он вам не прибавит. Пары чашек кофе в день будет более чем достаточно.
Так что всему нужно знать меру!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поговорим о том, можно ли пить кофе при похудении? И действительно ли его влияние так велико🙌🏼 Уверена, среди вас есть любители взбодриться чашечкой кофе с утра. И я не исключение. ⠀ Наверное, нужно уточнить, можно ли вообще набрать вес, употребляя кофе. Мой ответ - нет, если пить кофе без добавок. Под добавками я имею ввиду сахар и молоко. Но опять-таки, если злоупотреблять этим напитком - здоровья он вам не прибавит. Пары чашек кофе в день будет более чем достаточно. Так что всему нужно знать меру! ⠀ А сколько чашек кофе в день выпиваете вы?😌

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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Теги: диетолог, кофе, Светлана Фус, советы диетолога
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