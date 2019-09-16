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Уляна Супрун рассказала, почему женщины живут дольше мужчин

Комментариев: 3
Узнайте, что является причиной.
Уляна Супрун рассказала, почему женщины живут дольше мужчин
Уляна Супрун рассказала, почему женщины живут дольше мужчин
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Бывший и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун  на своей страничке в Facebook рассказала, что является причиной того, что женщины гораздо чаще доживают свой век в одиночестве - длительность жизни мужчин меньше, чем женщин, почти во всех странах. Но Украина является одним из лидеров по этим показателям.

Супрун отметила, что мужчины в Украине живут на 10 лет меньше женщин, и поэтому средняя длительность жизни в Украине лишь 72 года. Опережает нас в этом рейтинге лишь Россия, Беларусь, Литва, Латвия и Сирия. В ЕС разница составляет только 5,4 года, а средняя длительность жизни там - 81 год.

Причина не в здравоохранении, ведь тогда бы не было гендерных различий. Чаще всего убивают мужчин сердечно-сосудистые болезни, которые не появляются ниоткуда. Причина - в совокупности факторов, которые  можно обобщить образом жизни. Убивают мужчин прежде всего алкоголь, курение, питание и довольно распространенное пренебрежительное отношение к своему здоровью.

Уляна Супрун рассказала, почему женщины живут дольше мужчин
Уляна Супрун рассказала, почему женщины живут дольше мужчин
Depositphotos

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Последнее есть едва ли не самой опасной тенденцией. В возрасте 50 лет хоть одну хроническую болезнь имеют 37% мужчин и 47% женщин. Но женщины реже умирают от этого преждевременно. Они чаще пользуются медицинскими услугами, тщательно придерживаются рекомендаций медиков и следят за своим рационом. То же самое касается регулярного употребления алкоголя в чрезмерных количествах, а также соблюдения базовых правил безопасности.

Уляна Супрун отметила, что мужчины чаще игнорируют базовые правила безопасности, считая что это “немужественно“.

Смертей от несчастных случаев, инфекционных болезней, заболеваний дыхательной и мочеполовой систем и кожи может быть меньше, если мужчины будут пользоваться ремнями безопасности в авто, а не ставить заглушки, делать прививки и регулярно посещать врача, - уточнила Супрун.

Ранее мы писали, что такое протеин и когда он полезен. 

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Теги: Уляна Супрун, здоровье, мужское здоровье, женское здоровье
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Комментариев (3)
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Глод    16.09.2019, 13:58
Оценка:  +1
Глод
Давненько не было от нее советов. Пора книгу писать.
гость  (аноним)  16.09.2019, 13:50
Оценка:  +1
гость
Як завжди, "відкрила Америку"
Антибес    16.09.2019, 13:44
Оценка:  +1
Антибес
Почему бабы живут дольше мужиков,давно все знают.Потому что им мозги никто не ебёт!
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