Семена тыквы с давних времен ценятся своими лечебными качествами.

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Глисты могут появиться у любого человека и эту проблему нужно решать как можно быстрее. В интернете можно встретить совет, что нужно есть тыквенные семечки, чтобы избавиться от этих паразитов. Ivona расскажет, стоит ли верить этому совету.

Как тыквенные семечки помогают от глистов?

В тыквенных семечках содержится действующее вещество – кукурбитин, которое является ядом для глистов. Это вещество как бы парализует паразитов. Из-за невозможности двигаться вредоносные микроорганизмы не могут ни задерживаться в организме, цепляясь за стенки слизистых, ни размножаться. Умирая, глисты просто выходят из желудка, не оставляя после себя никаких следов.

Аминокислоты и клетчатка, содержащиеся в тыквенных семечках, позволяют за короткое время очистить организм от токсинов и паразитов.



Поскольку паразиты питаются кровью и другими внутренними жидкостями и тканями человеческого организма, то может возникать усталость, раздражительность, что также негативно сказывается на иммунитете. Тыквенные семечки уничтожают и выводят из организма паразитов, устраняя неприятные симптомы. А витамины и минералы, входящие в их состав (фосфор, калий, магний и железо), укрепляют иммунитет.



Как избавиться от глистов с помощью тыквенных семечек depositphotos.com

Кому можно есть тыквенные семечки, чтобы избавиться от глистов:

Тыквенные семечки эффективны против глистов в любом возрасте, как для взрослых, так и для детей.

Как есть тыквенные семечки:

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Взрослым в день следует употреблять не менее 300 г семечек, детям по 70 г в зависимости от возраста.Тыквенные семечки должны быть в перемолотом и неочищенном виде.

Лучше всего есть тыквенные семечки натощак.





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