Протеин: когда нужен и какой выбрать

Узнайте, что такое протеин и когда он может быть полезен.

Индустрия спортивного питания все чаще затрагивает не только профессиональных спортсменов, но и “простых обывателей“. В погоне за быстрыми результатами люди готовы тратить любые деньги, особенно если “чудо средство“ рекламируется фитнес-тренером или блогером. Об эффективности тех или иных спортивных добавок можно говорить достаточно долго, но сегодня мы остановимся на самом популярном виде спортивного питания – протеине.

Что такое протеин?

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Протеин – это белок, если говорить по сути и упустить все химические процессы, и никак не «химия», как любят называть его противники спортивных добавок. Как спортивное питание протеин представлен в виде порошков, которые растворяются в воде или молоке. Протеиновые порошки представляют собой концентрированные источники белка из продуктов животного или растительного происхождения, таких как молочные продукты, яйца, мясо, горох, соя, конопля и т.д.

Существует три самых распространенных формы протеиновых порошков:

Белковые концентраты: производятся путем извлечения белка из цельной пищи с использованием тепла и кислоты или ферментов. В их составе обычно 60–80% белка, а остальные 20–40% - жиры и углеводы.

Изоляты белка: дополнительный процесс фильтрации удаляет из состава больше жира и углеводов, дополнительно концентрируя белок. Порошки изолятов белка содержат около 90–95% белка.

Белковые гидролизаты: образуются при дальнейшем нагревании с кислотой или ферментами, что разрушает связи между аминокислотами. Гидролизаты быстрее усваиваются телом и мышцами.

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Некоторые протеины также обогащены витаминами и минералами, особенно кальцием.

Помимо способа производства порошка, они различаются по виду сырья из которого получен белок и скорости усвоения:

Сывороточный протеин: производится из молочной сыворотки и является самым легкоусвояемым источником белка.

Казеин: “медленный“ протеин, также производится из молока

Другими популярными источниками для получения белка являются яйца, говядина и растительное сырье.

Нужен ли мне протеин?

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Порошковый протеин – это всего лишь еще один способ получить необходимое количество белка. Эта спортивная добавка не обладает какими-либо магическими свойствами, которые помогут быстрее нарастить мышечную массу или похудеть. К сожалению, чаще всего тренера вводят своих клиентов в заблуждение, рекомендуя приобрести протеин без видимых на то причин. Чаще всего, если вы периодически ходите в тренажерный зал, имеете низкую или среднюю физическую нагрузку и питаетесь разнообразно и полноценно – протеин вам не нужен.

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Когда протеин может быть полезен?

Удобство. Такого рода питание, приготовление которого не занимает много времени может выручить при отсутствии возможности полноценного приема пищи. Но это никак не должно стать постоянной привычкой и заменять еду. Это дополнение к еде, которое поможет добрать необходимое количество белка.

Такого рода питание, приготовление которого не занимает много времени может выручить при отсутствии возможности полноценного приема пищи. Но это никак не должно стать постоянной привычкой и заменять еду. Это дополнение к еде, которое поможет добрать необходимое количество белка. Доступный белок. Если ваш рацион скуден белком, либо вы едите однообразные белковые продукты с неполным аминокислотным составом, протеин поможет дополнить ваш дневной рацион и стать источником легкоусвояемого белка. В таком случае можно добавлять прием порции протеина в качестве перекуса.

Если ваш рацион скуден белком, либо вы едите однообразные белковые продукты с неполным аминокислотным составом, протеин поможет дополнить ваш дневной рацион и стать источником легкоусвояемого белка. В таком случае можно добавлять прием порции протеина в качестве перекуса. Похудение. Если ваша цель – снизить массу тела, то протеин (а именно в форме изолята) может помочь получить достаточное количество низкокалорийного белка. Тем не менее, существует риск, что протеиновый коктейль будет восприниматься как “вкусняшка“, которая заменить сладости в рационе. В таком случае часто одной порцией не ограничивается и, как результат, избыток калорий и белка.

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И напоследок развенчаем несколько популярных мифов о протеиновых добавках:

Миф 1. Протеиновые коктейли помогут похудеть.

Протеин никак не поможет вам похудеть, если ваш дневной калораж превышает потребности организма в энергии. Кроме того, для похудения необходимо питаться полноценно, включая углеводы и жиры.

Миф 2. От протеиновых коктейлей растут мышцы.

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Белок действительно необходим для мышечного роста, но конкретно белок из протеиновых коктейлей не имеет большего преимущества в данном вопросе, чем белок из пищи (как растительной, так и животного происхождения).

Миф 3. Протеиновый коктейль сразу после тренировки – необходим.

Вы можете употребить белок в виде еды или коктейля и через 60, и через 90 минут после тренировки, это не скажется значительным образом на эффективности тренировки.

Как видим, ничего “волшебного“ в протеиновых порошках нет. Есть свои плюсы, в основном в виде удобства, но такой коктейль никак не заменит полноценного питания.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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