Узнайте, что может быть только в кино.

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Чтобы придать ситуации драматичности сценаристы часто додумывают то, чего в реальной жизни быть не может. Но одно дело жизнь, а другое кино. Не все готовы это признавать. И иногда насмотревшись фильмов и сериалов считают, что такое возможно. Особенно многие любят после просмотра медицинских сериалов заниматься самолечением или учить медиков, как это нужно делать. Ivona расскажет, о самых популярных медицинских клише в фильмах.

Амнезия полностью стирает память

Потеря памяти присутствует во многих сериалах и фильмах. Сценаристы очень любят добавлять в сюжет амнезию после удара по голове или даже обморока, а потом все это раскручивать до полного абсурда. Но вот жизни потеря памяти случается после нейрохирургических операций, инфекций головного мозга или инсультов, а не вследствие удара по голове. И то, обычно человек не помнит определенных моментов. Если же происходит полная потеря памяти, то такое состояние сопровождается потерей интеллекта и физического контроля над телом.

При искусственной вентиляции легких с пациентом можно поговорить

В фильмах часто наблюдается такая картина: человек находится на искусственной вентиляции легких, а с ним можно спокойно говорить и еще узнать какую-то тайну. В реальной же жизни разговоров не может быть. Чаще всего общение в жизни происходит с помощью жестов или письма.



Медицинские клише из фильмов, в которые не нужно верить depositphotos.com

Если хочется уйти из больницы, достаточно выдернуть катетер капельницы

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Часто можно наблюдать картину, как герой фильма еще несколько сцен тому назад прощался с жизнью, но потом ему вдруг куда-то срочно надо, и он резким движением выдергивает из вены катетер и спешит по своим делам.

Если бы в реальной жизни кто-то решился такое повторить, то далеко не ушел бы. Потому что переход в вертикальное положение после продолжительного пребывания в состоянии покоя чаще всего приводит к резкому снижению давления, головокружению и, скорее всего, к обмороку.

По поведению человека всегда можно определить, что у него начался сердечный приступ

Если герой хватается за грудь, то у него сердечный приступ. Сердечный приступ действительно очень болезненный процесс, но сначала он ощущается как давление в груди, и многие люди игнорируют этот симптом. Нестерпимая боль наступает только спустя 90 минут после начала сердечного приступа, поэтому важно знать и другие признаки этой болезни: ощущение сдавливания или боли в груди, руках, шее, челюсти или спине, тошнота, расстройство желудка, сбивчивое дыхание, холодный пот, головокружение

Ранее мы назвали признаки плохого кровообращения.