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“Я соромлюсь свого тіла”: героиню с редким синдромом называют “жертвой пластики”

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В это воскресенье зрители увидят несколько невероятных историй.
“Я соромлюсь свого тіла”: героиню с редким синдромом называют “жертвой пластики”
“Я соромлюсь свого тіла”: героиню с редким синдромом называют “жертвой пластики”
пресс-служба

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В воскресенье,15 сентября, в 21:00 зрители телеканала  СТБ увидят самый интригующий выпуск шестого сезона “Я соромлюсь свого тіла”. С такими уникальными случаями наши врачи еще не сталкивались!

31-летняя Елена Симак почти всю жизнь страдает от осуждающих взглядов прохожих и оскорблений из-за сильно увеличенных губ. Многие называют ее “жертвой пластики”, даже не догадываясь о том, что у женщины крайне сложное заболевание. Наши врачи выяснят, какой редкий синдром рушит судьбу героини и возможно ли его вылечить.

И еще один вызов третьего эпизода - это новая пациентка Людмилы Шупенюк. Оксана Волобуева привела на проект дочь, но оказалось, что помощь нужна и маме. У Оксаны удвоение половых органов, то есть две матки, две шейки и два входа во влагалище. А также есть проблемы с щитовидной железой. Наш проект попытается помочь семье Волобуевых.

“Я соромлюсь свого тіла”: героиню с редким синдромом называют “жертвой пластики”
“Я соромлюсь свого тіла”: героиню с редким синдромом называют “жертвой пластики”
пресс-служба

Не обойдется и без захватывающих финалов. Среди них невероятное превращение Розель Хомутских - женщины с огромным обвисшим животом с прошлого сезона, а также победа над анорексией Юлии Лукьяненко.

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Также зрителей ждет один из самых ярких экспериментов сезона. Врачи проекта примерят костюмы помидора, баклажана и арбуза, чтобы рассказать об опасности нитратов.

Смотрите новый выпуск медицинского проекта “Я соромлюсь свого тіла” в 21:00 на СТБ!

Ранее мы писали, какие необычные пластические операции набирают популярность. 

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Теги: Я соромлюсь свого тіла, СТБ
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