Узнайте, как прикус может повлиять на появление морщин.

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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, почему иногда причиной ранних морщин может быть неправильный прикус.



Стоматолог отметила, что с возрастом меняется все наше тело, форма лица и кожа в том числе. Нижняя треть лица уменьшается, т.к. снижается высота прикуса, а если у пациента он еще и неправильный, то может существенно измениться весь профиль.



Появляются мимические и морщины в области носогубных и носослезных складок. Если же у пациента вдобавок не хватает некоторых зубов (удалены и не восстановлены), то изменения будут в еще более худшую сторон.



Например, может появиться второй подбородок - чаще всего это случается у женщин после 35 лет.

Он может возникать на фоне раннего удаления без восстановления утраченных зубов, неправильного прикуса и дистальной окклюзии (заднее положение нижней челюсти).

Также влияет и слабость мышц, т.к. в подбородочной области идет отложение жира по женскому типу.



Как прикус влияет на молодость лица: ответ стоматолога depositphotos.com

Когда мы увеличиваем высоту прикуса, то разгружается сустав и натягиваются мягкие ткани.Коррекция заключается в ортодонтическом и ортопедическом лечении, т.е. очень важно своевременно и правильно провести протезирование.

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Наверняка вам знакомы такие препараты, как гиалуроновая кислота и другие биополимеры.

Они вводятся в губы, делая их пухлыми и красивыми. Но если у вас дистальная окклюзия, то придав пухлость губам (особенно верхней), вы еще больше сделаете акцент на задвинутой нижней челюсти.



Раньше для достижения эффекта худобы лица женщинам удаляли боковые зубы. Страшно представить, как они жили после этого и как менялся их прикус, положение височно-нижнечелюстного сустава и способность пережевывать пищу. Сейчас все чаще удаляют так называемые комки Биша, чтобы сделать овал лица острее.

А вот удаление “восьмерок“ никак не влияет на прикус и красоту лица.



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