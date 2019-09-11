При каких болезнях нельзя делать массаж: ответ доктора Комаровского

Узнайте, что советует педиатр.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал в период каких болезней не рекомендуется делать массаж.

Педиатр отметил, что массаж не делается в остром периоде инфекционных болезней. То есть, если есть повышение температуры, если от начала болезни прошло менее пяти дней, то массаж не нужен.

Ранее мы назвали признаки плохого кровообращения.