Диетолог рассказала о самых популярных видах растительного молока и их воздействии на организм человека.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, можно ли растительное молоко считать альтернативой коровьему молоку.

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что считать этот напиток молоком несправедливо. Ведь молоко, по определению, это продукт молочных желез млекопитающих. Растительное же молоко (таким словом его привычно называют) - это не что иное, как напиток из воды, семян или орехов, водная эмульсия, например, миндаля, овса или риса. И естественно, что свойства зависят от растения, из которого его изготовили, это просто другой продукт.

А что у него общего с молоком? Только жидкая консистенция и цвет, и то не всегда, и присутствие слова “молоко“ в названии

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Не так давно можно было купить только один вид такого “молока“ - соевое. Сейчас на полках найдется много различных видов растительного молока. Кстати, хоть и считается растительное молоко современным напитком, о миндальное молоко уже упоминалось в арабской кулинарной книге 1226 “Китаб аль-Табих“ (Книга Блюд).

Эти растительные напитки подходят людям с непереносимостью лактозы или аллергией на белок коровьего молока.



Диетолог назвала полезные свойства растительного молока Depositphotos

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Их можно вводить в рацион детей от одного года. Но есть исключение - рисовое молоко не рекомендуется детям до 4-5 лет из-за возможного содержание мышьяка в рисовых отрубях, которые используют для приготовления продукта. Количество мышьяка в рисовом молоке безопасно и не вредит взрослым, но это может быть вредно детям.



Также они помогают разнообразить рацион в случаях, когда не используются молочные продукты.

Каждый из растительных напитков имеет свой вкус, состав и усвояемость. В некоторых растительных напитках будет чуть больше каких-то определенных витаминов, например, в арахисовом молоке больше витамина Е, чем, скажем, в соевом. В овсяном есть бета-глюканы, влияющие положительно на иммунитет. Кроме того, в растительное молоко промышленного производства часто добавляют кальций и витамины А и Д.



В соевом молоке больше растительного белка. Этим оно близко к коровьему молоку. На его основе производят также соевые сливки и йогурт. Ищите соевое молоко без дополнительного жира и добавленного сахара.



Диетолог назвала полезные свойства растительного молока Depositphotos

А рисовое молоко содержит больше углеводов. Для сравнения: в одном стакане их столько же, как в куске хлеба. Оно подходит для людей с аллергией на сою или орехи, практически не содержит белка. Однако, учитывая высокий гликемический индекс 85, с ним надо быть осторожными при диабете.

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Кокосовое молоко более жирное и калорийное по всем видам растительного молока.

Такие напитки могут присутствовать в нашем питании, но важно понимать, что они не заменят полезных свойств молочных продуктов, в небольших количествах должны быть в здоровом питании каждый день.



Растительное молоко легко сделать дома самостоятельно, только нельзя долго хранить. Его чаще всего добавляют в кофе, используют для выпечки, салатных заправок и тушения овощей.

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