Семена льна очень часто применяются для того, чтобы похудеть, а также, чтобы поддержать достигнутый вес.

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Очень часто тем, кто хочет похудеть рекомендуют добавить в рацион семена льна. Какими еще полезными свойствами они обладают многие не знают. Ivona расскажет, что следует знать о семенах льна.

Семена льна - источник омега-3, антиоксидантов, витаминов и минералов. Также семена льна можно получить как в масле, так и в таблетках.

Полезные свойства:

Семена льна - это клетчатка, благодаря которой регулируется кровяное давление, снижается уровень сахара в крови. Кроме того, они также полезны для защиты нашей бактериальной флоры, чтобы питательные вещества лучше усваивались.

Они богаты Омега-3, незаменимой жирной кислоты, которую организм не может производить самостоятельно. Этот компонент необходим для многих жизненно важных функций. А также предотвращает артрит, экзему и астму.

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Семена льна содержат витамин Е и некоторые группы В и, в данном случае, лигнаны, которые являются антиоксидантами. Нужно отметить, что лигнаны являются одними из немногих природных элементов, которые действуют как эстрогены.

Также в семенах льна содержаться фитохимические вещества, которые укрепляют иммунную систему. Также они предотвращают бактериальные, вирусные или грибковые заболевания.

Семена льна рекомендуются для лечения последствий менопаузы благодаря флавоноидам.

Семена льна: какими полезными свойствами обладают depositphotos.com

Существуют исследования, которые подтверждают, что семена льна способны снизить ожирение и помогают в процессе похудения. Это связано с его содержанием большого количества клетчатки и полезных жиров.

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Также семена льна способствуют правильному пищеварению, поскольку защищают слизистую оболочку пищеварительного тракта. Кроме того, они уменьшает возможные воспаления кишечника, так как их волокно питают бактерии кишечной флоры.

Семена льна можно добавлять в йогурт, в выпечку, салаты, каши.

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