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Как набрать вес худым

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Узнайте, как поправиться без вреда для здоровья.
Как набрать вес худым
Как набрать вес худым
depositphotos.com

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Хотя большинство людей изо всех сил пытаются поддерживать себя в форме и худеть, есть другие, которые не могут набрать вес даже на один грамм, несмотря на стремление съесть все. Если вы одна из тех, кто не может набрать вес, и это действительно стало для вас проблемой, Ivona подготовила несколько рекомендаций, которые помогут вам достичь своей цели, не рискуя своим здоровьем.

Несмотря на то, что быть худой – эта мечта многих девушек, но не все так идеально, как кажется. У очень худых девушек часто небольшая мышечная масса, состояние волосы и кожи не идеально, возникают проблемы с работой гормонов, что приводит к отсутствию менструации.

Почему некоторым людям трудно набрать вес? Причины, в этом случае, также различны. Иногда это генетическая проблема. В других случаях есть те, кто не может набрать вес из-за отсутствия аппетита или изменений в обмене веществ. Кроме того, причина может в болезни, например, диабет, туберкулез, кишечные инфекции, нервные расстройства.

Как набрать вес худым
Как набрать вес худым
depositphotos.com


Если не получается набрать вес, то рекомендуется сдать анализы и пройти следующие обследования:

  • УЗИ органов брюшной полости (желудок, поджелудочная железа, кишечник, селезенка, печень).
  • Общий и биохимический анализ крови (печеночный комплекс), анализ на уровень глюкозы в крови, анализ на выработку ферментов поджелудочной железой.
  • УЗИ щитовидной железы (при необходимости эндокринолог назначит дополнительные анализы крови на гормоны щитовидной железы).
  •  Онкомаркер, который покажет, нет ли патологических клеток в организме обследуемого.
  •  Флюорография или рентген легких. 
  • Анализ на глисты (лучше сдавать специальный анализ крови или сочетать его с анализом кала).
  • Капрограмма и анализ на дисбактериоз кишечника.
  • Анализ на переносимость глютена.
  •  Консультация невролога и/или психолога, которые помогут разобраться, есть ли неврологические или психологические факторы, приведшие к дефициту массы тела.

Как набрать вес худым
Как набрать вес худым
depositphotos.com

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Важно вес набирать здоровым способом, а не просто есть все подряд.

Как набрать вес здоровым способом:

  • Ешьте каждые три часа и старайтесь включать различные питательные вещества каждый раз. Не забывайте  про белки, жиры, углеводы. Например, на перекус можно взять йогурт с фруктами и печенье с арахисовым маслом.
  • Потребляйте калории из соответствующих источников. Жиры - это те, которые обеспечивают наибольшее количество калорий. Выбирайте жиры растительного происхождения, такие как орехи и миндаль, оливковое масло, авокадо, оливки, рыба.
  • Включите белок в свой рацион. Выбирайте продукты с низким содержанием животного жира: выбирайте постное мясо, но орехи и семена полезны для здоровья.
  • Пейте много жидкости. Фруктовые смузи идеальны, потому что они обеспечивают витамины, минералы и калории. Вы можете добавить обезжиренное молоко или йогурт, чтобы увеличить количество потребляемых калорий.
  • Перед сном поздний ужин или съесть что-нибудь питательное. Таким образом, организму не нужно брать необходимые ему калории от тех, которые он потреблял в течение дня, поскольку в это время клетки восстанавливаются.
  • Высыпайтесь, чтобы ваши мышцы восстановились должным образом. Различные исследования доказали пользу для здоровья от хорошего сна и количества необходимых часов.

Ранее мы писали, как питание помогает продлить жизнь. 

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Теги: набор вес, худышки
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Источник: ivona.bigmir.net

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