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Безлактозная и безглютеновая диета: плюсы и минусы

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Узнайте, кому подходит такая диета.
Безлактозная и безглютеновая диета: плюсы и минусы
Безлактозная и безглютеновая диета: плюсы и минусы
Depositphotos

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Все чаще на прилавках можно магазинов можно увидеть продукты без глютена и без лактозы.  Но стоит ли добавлять в свой рацион и отказываться от привычных продуктов?

Плюсы безглютеновой диеты:

Глютен - это белок, содержащийся в некоторых зерновых, таких как пшеница, ячмень.

  • Преимущества безглютеновой диеты применимы к тем, у кого непереносимость глютена или целиакия, поскольку удаление глютена может привести к улучшению всасывания питательных веществ

Минусы безглютеновой диеты:

  • Недостатки соблюдения безглютеновой диеты могут быть затратами - ведь безглютеновые продукты  дороже.
  • Может также быть риск для здоровья, ведь происходит снижение потребления питательных веществ, клетчатки. В некоторые безглютеновых пищевых альтернативах меньше ключевых витаминов и минералов, таких как фолат, железо, цинк и магний, а также больше калорий и насыщенных жиров. Исключать глютен по не медицинским причинам не рекомендуется.

Безлактозная и безглютеновая диета: плюсы и минусы
Безлактозная и безглютеновая диета: плюсы и минусы
Depositphotos

Плюсы белактозной диеты

  • В случаях непереносимости лактозы рекомендуется ограничить потребление молочных продуктов, чтобы избежать проблем с пищеварением. Симптомы возникают, когда лактоза не абсорбируется в тонкой кишке (где обрабатывается большинство питательных веществ). При попадании в толстую кишку происходит ферментация кишечных бактерий, вызывающих метеоризм, вздутие живота, судороги и у некоторых людей диарею.

Минусы безлактозной диеты:

  • Люди, которые исключают из своего рациона молочные продукты, подвергаются риску низкого содержания минералов в костях и развития остеопороза с возрастом. Стоит отметить, что не все питательные вещества могут быть заменены добавками.

Прежде чем отказываться от продуктов с лактозой или глютеном рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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Теги: диета, продукты
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