Диетолог рассказала, как похудеть без диет

Узнайте, что добавить в рацион.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, как похудеть без диет.

Диетолог отметила, что можно избавиться от лишнего веса без диет. Избежать многих хронических заболеваний или облегчить течение уже имеющихся и при этом не вводить строгие запреты и не объявлять войну своему организму.

Фус утверждает, что да. Ведь попытки обмануть или подавить аппетит, все подсчеты калорий и “баллов“ обычно заканчиваются срывами и перееданием. А бороться со своим организмом - значит сознательно проиграть.



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