Диетолог рассказала, как похудеть без диет
Узнайте, что добавить в рацион.
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, как похудеть без диет.
Диетолог отметила, что можно избавиться от лишнего веса без диет. Избежать многих хронических заболеваний или облегчить течение уже имеющихся и при этом не вводить строгие запреты и не объявлять войну своему организму.
Фус утверждает, что да. Ведь попытки обмануть или подавить аппетит, все подсчеты калорий и “баллов“ обычно заканчиваются срывами и перееданием. А бороться со своим организмом - значит сознательно проиграть.
Выход один: дать организму то, что ему на самом деле нужно для здоровья: полноценные белки, полезные жиры, качественные углеводы, витамины, минералы, ферменты. Ведь при лишнем весе желудок обычно перекормленный, а организм голодает. Основная причина - неправильное питание, употребление вредных продуктов. Поэтому должно интересовать в первую очередь не количество, а качество калорий. Кроме этого многие продукты не имеют пищевой ценности, лишены натуральных компонентов и способствуют развитию хронического воспаления в организме. Просто нужно исключить их из рациона. Таким образом можно улучшить свое здоровье, нормализовать вес без подсчета калорий и без диет.
Ранее мы писали, какие диеты не помогают похудеть.
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