Узнайте, что нужно делать.

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Появление растяжек всегда расстраивает. Желая поскорее от них избавиться женщины используют разные крема и процедуры, но не всегда есть результат. Ivona ответит на самые популярные вопросы о растяжках и как от них избавиться.

Как избежать растяжек?

Растяжек можно избежать, хорошо увлажняя кожу, выпивая большое количество воды, контролируя вес и выполняя массаж с помощью специальных кремов.

Когда нужно быть более внимательными?

В ситуациях, в которых обычно выделяются растяжки, например, беременность, быстрая потеря веса или сухость кожи.



Как избавиться от растяжек Depositphotos

Какие есть виды растяжек?

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Растяжки представляют собой разрывы коллагеновых волокон эластина и ретикулина, и, в зависимости от причин, мы можем классифицировать их следующим образом:

Из-за полового созревания, когда происходит изменение тела

Растяжки, которые связаны с внезапным изменением веса, либо с его увеличением, либо с потерей;

Атрофические, которые характеризуются тем, что они обусловлены растяжением и разрывом волокон, увеличением мышечной массы и вынужденными движениями спортсменов

Те, которые появляются из-за беременности

В каких областях обычно появляются растяжки?

Они обычно появляются на животе, бедрах, ягодицах, груди и бедрах

Можно ли их устранить?

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Не существует способа, который дает 100% результат. К сожалению, полностью избавиться от растяжек невозможно. Это не так страшно, потому что они не наносят вреда здоровью. Но если шрамы вызывают эстетическую неудовлетворенность, возможно, сделать их менее заметными на коже. Предлагаем подробнее рассмотреть популярные методы.

Крема, лосьоны против растяжек:

Кремы и специальные лосьоны - это просто увлажняющие или питательные продукты. Они не могут удалить шрамы кожи.

Косметические средства, содержащие третиноин, коллаген и гиалуроновую кислоту, несмотря на впечатляющие свойства ее активных ингредиентов, не улучшат состояние уже образовавшихся рубцов.

Масла (кокосовое, миндальное, оливковое, с витамином Е, маслом ши) не устранят растяжки на коже даже в сочетании с интенсивным массажем.

Растяжки не растворятся из-за использования лекарственных растений и трав.



Как избавиться от растяжек Depositphotos

Профессиональные методы

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Конечно, наилучших результатов можно достичь в кабинете специалиста: косметолога или даже хирурга. Существует множество способов борьбы с растяжками с использованием новейших технологий и высокотехнологичных устройств.

Микродермабразия. Действительно тяжелая артиллерия. Это болезненная процедура: несколько слоев эпидермиса удаляются с помощью оксида алюминия. Предполагается, что после этого клетки кожи восстанавливаются быстрее и лучше.

Лазер . Лазеротерапия считается самой современной и эффективной для лечения растяжек. Здесь действует тот же принцип полировки, но на совершенно другом уровне. Он влияет не только на поверхность, но и на глубокие слои кожи. Это серьезная процедура, и если лечение проводится на больших площадях, оно проводится даже под общим наркозом. Преимущества: доступные цены и низкий риск осложнений.

Пластическая хирургия. В борьбе с растяжками можно прибегнуть к полноценной хирургической операции, которая включает удаление и замену пораженных участков кожи. Эти виды операций достаточно дорогие, у них много противопоказаний и длительный период восстановления: до 8 месяцев. Кроме того, он может иметь побочные эффекты: послеоперационные рубцы.

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Мезотерапия . Подкожные инъекции различных полезных веществ, например, гиалуроновой кислоты. Это, скорее, профилактическая мера, но гораздо более эффективная, чем применение кремов и лосьонов с аналогичными активными ингредиентами в составе.

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