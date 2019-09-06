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Доктор Комаровский назвал методы профилактики пневмонии

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Узнайте, что советует педиатр.
Доктор Комаровский назвал методы профилактики пневмонии
Доктор Комаровский назвал методы профилактики пневмонии
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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, почему не стоит самостоятельно назначать себе лекарства и как не заболеть пневмонией. 

Педиатр отметил, что самый главный метод профилактики пневмонии – это оказание адекватной помощи при острых респираторных вирусных инфекциях, потому что это самый частый путь к пневмонии. То есть, мы постоянно об этом говорим, но заболел ребенок, не надо постельного режима, потому что, когда он двигается, то нет застоя крови, надо много пить, надо не заставлять есть, и главное, ответ на вопрос: “Чем дышать?“.

Опять-таки огромное количество лекарств, которые используются, сами, без врачей, обладают подсушивающим действием на слизь, и об этом мало кто знает, а эти лекарства активно используются и вызывают очень часто воспаление легких. Поэтому нужно быть осторожными. Профилактика воспаления легких не предусматривает глотание таблеток. Профилактика воспаления легких, как правило, предусматривает нормальный образ жизни, свежий воздух и обильное питье. И этого достаточно. 

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Теги: Комаровский, доктор Комаровский, советы доктора Комаровского, пневмония
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