Новый выпуск проекта выйдет уже в это воскресенье.

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В воскресенье, 8 сентября, в 21:00 на телеканале СТБ зрители увидят второй выпуск медицинского проекта “Я соромлюсь свого тіла”. За помощью к врачам обратится Мария, жизнь которой превратилась в кошмар из-за болезни Паркинсона. Дело в том, что от нее зачастую страдают 80-летние старцы, а Марию она настигла в 35 лет!

Паркинсона - болезнь нервной системы, которая приводит к нарушению контроля над движениями. Когда она прогрессирует, пациент может перестать самостоятельно передвигаться.

По словам героини, болезнь спровоцировал стресс, который она пережила 8 лет назад. В тот день ее маленькие дочери едва не погибли из-за утечки газа в доме. Заболевание начало прогрессировать и Марию бросил муж, оставив одну с двумя детьми и больным отцом.



“Я соромлюсь свого тіла”: на проект придет 44-летняя героиня с болезнью Паркинсона пресс-служба

Сейчас женщина пытается помогать папе и дочерям, но с каждый днем ей все сложнее делать даже элементарные бытовые вещи. Старшая дочь Марии ждет первенца и прежде всего героиня мечтает взять новорожденного внука на руки.

Как наши врачи помогут женщине? И кто из героев прошлых сезонов шокирует Екатерину Безвершенко? А также в новом выпуске ​​Валерий Ославский выяснит, что знают украинцы о холестерине и проведет расследование, в каких продуктах из супермаркета находятся опасные для нашего здоровья трансжиры.

Смотрите новый сезон “Я соромлюсь свого тіла” уже в воскресенье, 8 сентября, в 21:00 на телеканале СТБ!



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