Напитки "0 калорий": польза и вред

Узнайте, как диетические напитки влияют на здоровье.

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Сладкие газированные напитки без калорий набирают популярность среди худеющих и спортсменов и это вполне объяснимо, ведь обладая сладким и насыщенным вкусом, они практически не влияют на набор веса, по крайней мере производители позиционируют их как “диетический“ продукт. Тем не менее, так ли они безобидны, как заверяют производители?

Состав:

Такие напитки обычно не содержат калорий и не являются питательными, т.е. не содержат ни белков, ни углеводов, ни жиров, соответственно и минералов с витаминами из него вы не получите. Именно поэтому это так называемый “пустой продукт“, который кроме вкуса не дает ничего вашему организму.

Чтобы подсластить этот напиток без добавления калорий, используются искусственные подсластители. Воздействие искусственных подсластителей на здоровье является спорным, и беспокойство относительно их безопасности растет в научных кругах.

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В бескалорийных газировках используется несколько распространенных искусственных подсластителей, включая аспартам и ацесульфам калия (Ace-K). Остальные ингредиенты - газированная вода, колер, пищевые добавки и натуральные ароматизаторы, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия, фосфорная кислота), иногда можно найти в составе кофеин.



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Влияние на здоровье

Разрушение зубной эмали

Подобно обычной газировке, диетическая газированная вода так же может привести к эрозии зубной эмали. Одними из основных ингредиентов в такой газировке являются фосфорная и лимонная кислота. Некоторые исследования показали влияние этих кислот на зубную эмаль и ее разрушение.

Повышенный риск заболевания почек.

Высокое содержание фосфора в газированной воде может вызвать повреждение почек. В исследовании отмечалось, что те, кто пьет более 7 стаканов диетического напитка в неделю, удваивают риск заболевания почек.

Может изменить кишечный микробиом

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Некоторые исследования показывают, что искусственно подслащенные напитки могут изменить микробиом кишечника (баланс бактерий), что может негативно повлиять на регуляцию уровня сахара в крови.

Тем не менее, каждый из описанных рисков был выявлен единичными исследованиями и на данный момент нет достоверных научных данных о проблемах со здоровьем при потреблении диетических газировок. Единственное, доказано негативное влияние на зубную эмаль, но тут дело не в диетической газировке, а в наличие кислот в составе.



Диетические напитки и похудение

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Поскольку диетическая сода, как правило, не содержит калорий, естественно предположить, что она может помочь в потере веса. Однако исследования показывают, что не все так просто.

Несколько исследований показали, что использование искусственных подсластителей и употребление большого количества диетической соды связано с повышенным риском ожирения и метаболического синдрома. Ученые предположили, что диетическая газировка может повысить аппетит, стимулируя гормоны голода и изменяя рецепторы сладкого вкуса, вызывая дофаминовые реакции в мозге.

Существуют так же исследования, что сладкие газированные напитки без содержания калорий никак не влияют на набор веса и действительно могут помочь в процессе похудения чисто психологически. Однако есть доказательства предвзятости в научной литературе. Исследования, финансируемые индустрией искусственных подсластителей, показали более благоприятные результаты, чем иные исследования, которые могут подорвать достоверность таких результатов. Тем не менее, если у вас есть тяга к сладкому, и вы не представляете себе жизнь без сладких напитков, то диетическая газировка может стать неплохой временной заменой в процессе похудения, поскольку никак не повлияет на дневную калорийность рациона. Но некоторые диетологи советуют все же отказаться от потребления любого вида газировок на период снижения веса, мотивируя это комплексным изменением пищевых привычек.

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Диетические газировки не добавляют питательной ценности в ваш рацион, но и достоверных исследований о том, что их потребление может привести к серьезным последствиям – пока нет. Конечно, с точки зрения здоровья и правильного питания лучше отдавать предпочтение более натуральным напиткам и обычной питьевой воде, которая помимо того, что обеспечит организм полезными минералами, утолит жажду гораздо эффективнее.



Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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