Узнайте, всем ли можно безглютеновый хлеб.

Читай также: Как составить рацион, если есть непереносимость глютена

Все больше людей исключают из своего рациона глютен, полагая, что так они смогут предотвратить развитие многих заболеваний. Одним из самых популярных продуктов. которые многие добавляют в свой рацион является безглютеновый хлеб. Ivona расскажет, что следует знать о безглютеновом хлебе.

Что такое глютен:



Глютен - это белок, содержащийся в некоторых злаках, таких как пшеница, ячмень и овес. В дополнение к этим злакам он также может присутствовать в других типах продуктов, поэтому он обычно очень распространен. Нужно отметить, что глютен является единственным белком в пище, который полностью переваривается.



Безглютеновый хлеб: польза и вред Depositphotos

Есть люди, которые страдают непереносимостью глютена, и избегают его употребления. Но сегодня все больше можно встретить людей. которые несмотря на отсутствие аллергии, решают исключить продукты содержащие глютен. Именно поэтому безглютеновый хлеб набирает популярность.



Для людей с непереносимостью глютена вредными компонентами являются фракции белка глютена, называемые проламинами. Каждый злак содержит проламины, которые не усваиваются у тех, кто страдает аллергией на глютен: глиадин в пшенице, гордеин в ячмене. Однако проламины содержащиеся в кукурузе и рисе вызывают такого эффекта.

Читай также: Признаки непереносимости глютена

Кукуруза и рис - это два злака, которые используются для приготовления хлеба и теста, подходящих для людей страдающих непереносимостью глютена. Кукурузную муку часто смешивают с рисовой для получения желаемого продукта. Однако, поскольку в них отсутствует глютен, который является веществом, придающим эластичность тесту, этот хлеб имеет более плоскую и более компактную консистенцию. Также иногда кукурузную муку или рисовую смешивают с гречневой мукой или бобовыми. Пушистость достигается путем добавления подходящих дрожжей и различных газифицирующих добавок, загустителей и эмульгаторов.



Безглютеновый хлеб: польза и вред Depositphotos

Начнем с того, что безглютеновый хлеб гораздо легче усваивается, поэтому улучшает пищеварение нашего организма.

Употребление хлеба без глютена укрепляет иммунную систему, а также помогает бороться с аллергией или астмой.

Этот тип хлеба снижает кровяное давление, уровень холестерина и триглицеридов, что весьма полезно для сердца.

Кроме того, хлеб без глютена является носителем многих антиоксидантов, которые борются со старением, и содержит витамины группы В.

Всем ли можно безглютеновый хлеб:

Читай также: Что такое безлактозное молоко

Да, безглютеновый хлеб можно всем. Но если вы решили полностью отказаться от продуктов содержащих глютен, то врачи рекомендуют для начала пройти иммунологический тест и исследовать сыворотку крови на определенные генетические маркеры. Самостоятельные эксперименты с рационом питания и составом элементов могут привести к последствиям. Без клейковины организм прекращает получать достаточное количество витаминов группы В и D, магния и железа.

Ранее мы писали, что следует знать о бездрожжевом хлебе.

