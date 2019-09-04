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Доктор Комаровский назвал продукты с наибольшим содержанием воды

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Узнайте, какие продукты содержат большое количество воды.
Доктор Комаровский назвал продукты с наибольшим содержанием воды
Доктор Комаровский назвал продукты с наибольшим содержанием воды
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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, в каких продуктах содержится больше всего жидкости.

К этим продуктам относятся:

  • ананас -  95% воды;
  • огурец - 96% воды;
  • йогурт - 88% воды;
  • арбуз - 96% воды;
  • морковь - 87% воды;
  • эскимо - 88% воды;
  • дыня - 90% воды;
  • помидор - 94% воды;
  • яблочное пюре - 88% воды;
  • сельдерей - 95% воды.

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Стоит отметить, что те,  кто едят пищу с высоким содержанием жидкости, чувствуют от нее больше насыщения и с возрастом им проще поддерживать свой здоровый вес.​

Ранее мы писали, какие продукты помогают восстановить гормональный баланс.

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Теги: питание, фрукты. овощи, доктор Комаровский
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