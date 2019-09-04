Доктор Комаровский назвал продукты с наибольшим содержанием воды
Узнайте, какие продукты содержат большое количество воды.
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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, в каких продуктах содержится больше всего жидкости.
К этим продуктам относятся:
- ананас - 95% воды;
- огурец - 96% воды;
- йогурт - 88% воды;
- арбуз - 96% воды;
- морковь - 87% воды;
- эскимо - 88% воды;
- дыня - 90% воды;
- помидор - 94% воды;
- яблочное пюре - 88% воды;
- сельдерей - 95% воды.
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Стоит отметить, что те, кто едят пищу с высоким содержанием жидкости, чувствуют от нее больше насыщения и с возрастом им проще поддерживать свой здоровый вес.
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