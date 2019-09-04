Доктор Комаровский назвал продукты с наибольшим содержанием воды

Узнайте, какие продукты содержат большое количество воды.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, в каких продуктах содержится больше всего жидкости.



К этим продуктам относятся:

ананас - 95% воды;

огурец - 96% воды;

йогурт - 88% воды;

арбуз - 96% воды;

морковь - 87% воды;

эскимо - 88% воды;

дыня - 90% воды;

помидор - 94% воды;

яблочное пюре - 88% воды;

сельдерей - 95% воды.

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Стоит отметить, что те, кто едят пищу с высоким содержанием жидкости, чувствуют от нее больше насыщения и с возрастом им проще поддерживать свой здоровый вес.​

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