От этих привычек стоит избавиться.

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Сегодня проблемы со зрением есть у каждого. Ежедневно мы проводим много времени в смартфонах, что негативно сказывается на нашем здоровье. Но отметим, что есть и другие повседневный привычки, которые также вредят глазам.

Курение

Не новость, что курение увеличивает шансы на рак легких и серьезные респираторные заболевания. Однако многие люди игнорируют тот факт, что курение может повлиять и на здоровье глаз. Эта вредная привычка повышает риск возникновения катаракты, а также заболеваний сетчатки.



Привычки, которые наносят вред глазам Depositphotos

Плавать без очков

Еще одна плохая привычка - это купаться в бассейне без защитных очков. Химические вещества, которые используются для дезинфекции могут вызвать дискомфорт и раздражения глаз.

Несбалансированное питание

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Несбалансированное питание с избытком жира и дефицитом фруктов и овощей может стать источником проблем со здоровьем, таких как холестерин, высокое кровяное давление и избыток сахара в крови, которые препятствуют правильному кровообращению. Это может серьезно повлиять практически на все наши органы, включая, конечно же, наши глаза.



Привычки, которые наносят вред глазам Depositphotos

Много времени в гаджетах

Эту привычку, пожалуй, сложнее всего решить, поскольку компьютеры, планшеты и мобильные телефоны так тесно связаны с нашей деятельностью, как на работе, так и на отдыхе. Однако, следуя простым рекомендациям и факторам защиты, таким как периодические перерывы в работе или размещение компьютера на расстоянии не менее 30 см и на высоте наших глаз, негативные последствия новых технологий устраняются или, по крайней мере, сводятся к минимуму.

Чтение в дороге

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Многие в дороге любят почитать. Но это негативно влияет на глаза. В транспорте недостаточный уровень освещения для чтения, глаза сильно перенапрягаются и быстро устают. В результате могут появляться дисфункции. Из-за постоянной вибрации во время езды текст перед глазами будет дрожать. Глазным мышцам придется работать в напряженном режиме. После такого стресса возникает усталость глаз, снижается резкость зрения.

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