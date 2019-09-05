Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Что следует знать о бездрожжевом хлебе

Комментариев: 1
Мода на бездрожжевой хлеб сегодня приобретает всё большие и большие масштабы.
Что следует знать о бездрожжевом хлебе
Что следует знать о бездрожжевом хлебе
pinterest.com

Читай также: Что нельзя запивать молоком

Сегодня все больше людей стараются придерживаться правильного питания, и выбирают безгдрожжевой хлеб. Ivona расскажет, какими полезными свойствами обладает бездрожжевой хлеб и стоит ли его включать в рацион.

Бездрожжевой  хлеб готовится  из обычных ингредиентов, но без дрожжей. Получающаяся масса усваивается медленнее, поэтому именно этот хлеб диетологи рекомендуют выбирать тем, кто на диете. 

Полезные свойства 

  • Хлеб обеспечивает организм необходимой энергией, особенно полезен для мозга и нервной системы.
  • Включение хлеба в ежедневный рацион является хорошим способом покрыть пять или шесть ежедневных порций углеводов, рекомендованных специалистами.
  • Хлеб содержит мало жира (1 г на 100 г хлеба), поэтому он идеально подходит для обеспечения углеводов, которые нам нужны, с минимальным потреблением липидов в нашем рационе.
  • Способствует регуляции кишечных функций организма.
  •  Потребление клетчатки  предотвращает развитие диабета.
  •  Хлеб содержит водорастворимые витамины группы В, которые помогают превращать пищу в энергию.  Что положительно влияет на состояние волос, кожи и ногтей.
  • Бездрожжевой хлеб содержит многочисленные минералы, такие как кальций, фосфор, магний и калий, необходимые для нашего организма.

Что следует знать о бездрожжевом хлебе
Что следует знать о бездрожжевом хлебе
pinterest.com

Какие есть недостатки:

Вреда организму он не приносит. Но существуют коммерческие недостатки. Например, меньший объем, сложность приготовления.

Мнение диетолога:

Читай также: Какие продукты полезны для волос

Диетолог Екатерина Толстикова отмечает, что хлеба бездрожжевого не бывает. Закваска — это тоже грибки и бактерии. Вместо того, чтобы искать кричащие маркетинговые заголовки, возьмите в руки буханку и почитайте состав! Что там должно быть? Хлеб это еще один вкусный и простой источник углеводов. Ищем муку, воду, закваску (дрожжи) и, может быть, соль/сахар/растительное масло.

Ранее мы писали, какие продукты помогают восстановить гормональный баланс.

Поделись:
Теги: бездрожжевой хлеб, правильное питание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
rif    05.09.2019, 10:36
Оценка:  0
rif
Автору статьи желательно узнать разницу между глютеном и дрожжами.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь