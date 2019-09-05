Мода на бездрожжевой хлеб сегодня приобретает всё большие и большие масштабы.

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Сегодня все больше людей стараются придерживаться правильного питания, и выбирают безгдрожжевой хлеб. Ivona расскажет, какими полезными свойствами обладает бездрожжевой хлеб и стоит ли его включать в рацион.

Бездрожжевой хлеб готовится из обычных ингредиентов, но без дрожжей. Получающаяся масса усваивается медленнее, поэтому именно этот хлеб диетологи рекомендуют выбирать тем, кто на диете.

Полезные свойства

Хлеб обеспечивает организм необходимой энергией, особенно полезен для мозга и нервной системы.

Включение хлеба в ежедневный рацион является хорошим способом покрыть пять или шесть ежедневных порций углеводов, рекомендованных специалистами.

Хлеб содержит мало жира (1 г на 100 г хлеба), поэтому он идеально подходит для обеспечения углеводов, которые нам нужны, с минимальным потреблением липидов в нашем рационе.

Способствует регуляции кишечных функций организма.

Потребление клетчатки предотвращает развитие диабета.

Хлеб содержит водорастворимые витамины группы В, которые помогают превращать пищу в энергию. Что положительно влияет на состояние волос, кожи и ногтей.

Бездрожжевой хлеб содержит многочисленные минералы, такие как кальций, фосфор, магний и калий, необходимые для нашего организма.

Что следует знать о бездрожжевом хлебе pinterest.com

Вреда организму он не приносит. Но существуют коммерческие недостатки. Например, меньший объем, сложность приготовления.

Мнение диетолога:

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Диетолог Екатерина Толстикова отмечает, что хлеба бездрожжевого не бывает. Закваска — это тоже грибки и бактерии. Вместо того, чтобы искать кричащие маркетинговые заголовки, возьмите в руки буханку и почитайте состав! Что там должно быть? Хлеб это еще один вкусный и простой источник углеводов. Ищем муку, воду, закваску (дрожжи) и, может быть, соль/сахар/растительное масло.



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