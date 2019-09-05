Что следует знать о бездрожжевом хлебе
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Сегодня все больше людей стараются придерживаться правильного питания, и выбирают безгдрожжевой хлеб. Ivona расскажет, какими полезными свойствами обладает бездрожжевой хлеб и стоит ли его включать в рацион.
Бездрожжевой хлеб готовится из обычных ингредиентов, но без дрожжей. Получающаяся масса усваивается медленнее, поэтому именно этот хлеб диетологи рекомендуют выбирать тем, кто на диете.
Полезные свойства
- Хлеб обеспечивает организм необходимой энергией, особенно полезен для мозга и нервной системы.
- Включение хлеба в ежедневный рацион является хорошим способом покрыть пять или шесть ежедневных порций углеводов, рекомендованных специалистами.
- Хлеб содержит мало жира (1 г на 100 г хлеба), поэтому он идеально подходит для обеспечения углеводов, которые нам нужны, с минимальным потреблением липидов в нашем рационе.
- Способствует регуляции кишечных функций организма.
- Потребление клетчатки предотвращает развитие диабета.
- Хлеб содержит водорастворимые витамины группы В, которые помогают превращать пищу в энергию. Что положительно влияет на состояние волос, кожи и ногтей.
- Бездрожжевой хлеб содержит многочисленные минералы, такие как кальций, фосфор, магний и калий, необходимые для нашего организма.
Какие есть недостатки:
Вреда организму он не приносит. Но существуют коммерческие недостатки. Например, меньший объем, сложность приготовления.
Мнение диетолога:
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Диетолог Екатерина Толстикова отмечает, что хлеба бездрожжевого не бывает. Закваска — это тоже грибки и бактерии. Вместо того, чтобы искать кричащие маркетинговые заголовки, возьмите в руки буханку и почитайте состав! Что там должно быть? Хлеб это еще один вкусный и простой источник углеводов. Ищем муку, воду, закваску (дрожжи) и, может быть, соль/сахар/растительное масло.
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