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Какие продукты помогают восстановить гормональный баланс

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Нормализовать гормональный баланс можно с помощью простых продуктов.
Какие продукты помогают восстановить гормональный баланс
Какие продукты помогают восстановить гормональный баланс
pinterest.com

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Гормональный баланс играет важную роль для здоровья женщин. Гормоны оказывают непосредственное влияние на общее самочувствие, вес и состояние организма.  И некоторые продукты помогают регулировать гормональный баланс.

  • Соя

В ней высокое содержание изофлавонов, растительных гормонов, очень похожих на эстрогены, и фактически они используются во время менопаузы для устранения таких симптомов ,усталость и бессонница. В настоящее время в супермаркетах можно найти соевое молоко, соевое молоко,тофу.

  • Омега-3

Это питательное вещество не синтезируется организмом и, тем не менее, оно очень важно в различных областях обмена веществ, поскольку улучшает кровообращение, снижает концентрацию холестерина в крови и участвует в метаболизме гормонов.  Омега-3 можно найти в различных продуктах: орехах, яйцах, голубой рыбе, семенах льна.

Какие продукты помогают восстановить гормональный баланс
Какие продукты помогают восстановить гормональный баланс
pinterest.com

  • Инжир

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Помогает регулировать гормональные процессы в целом. Именно поэтому диетологи рекомендуют его при нарушениях менструального цикла, менопаузе и некоторых нарушениях матки из-за гормонального дисбаланса.

  • Зеленый чай

Было доказано, что употребление чая снижает выработку эстрогена.

  • Крестоцветные овощи

Овощи, такие как брокколи, цветная капуста, руккола, редис, брюссельская капуста и капуста содержат глюкозинолаты, которые помогают поддерживать метаболизм эстрогена.

  • Розмарин

Эта  приправа улучшает функцию печени и способствует детоксикации эстрогена.

  • Грибы

Добавление грибов в ваш рацион может снизить выработку эстрогена.

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Теги: питание, гормональный фон, гормоны
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Источник: ivona.bigmir.net

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