Нормализовать гормональный баланс можно с помощью простых продуктов.

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Гормональный баланс играет важную роль для здоровья женщин. Гормоны оказывают непосредственное влияние на общее самочувствие, вес и состояние организма. И некоторые продукты помогают регулировать гормональный баланс.

Соя

В ней высокое содержание изофлавонов, растительных гормонов, очень похожих на эстрогены, и фактически они используются во время менопаузы для устранения таких симптомов ,усталость и бессонница. В настоящее время в супермаркетах можно найти соевое молоко, соевое молоко,тофу.

Омега-3

Это питательное вещество не синтезируется организмом и, тем не менее, оно очень важно в различных областях обмена веществ, поскольку улучшает кровообращение, снижает концентрацию холестерина в крови и участвует в метаболизме гормонов. Омега-3 можно найти в различных продуктах: орехах, яйцах, голубой рыбе, семенах льна.



Какие продукты помогают восстановить гормональный баланс pinterest.com

Инжир

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Помогает регулировать гормональные процессы в целом. Именно поэтому диетологи рекомендуют его при нарушениях менструального цикла, менопаузе и некоторых нарушениях матки из-за гормонального дисбаланса.

Зеленый чай

Было доказано, что употребление чая снижает выработку эстрогена.

Крестоцветные овощи

Овощи, такие как брокколи, цветная капуста, руккола, редис, брюссельская капуста и капуста содержат глюкозинолаты, которые помогают поддерживать метаболизм эстрогена.

Розмарин

Эта приправа улучшает функцию печени и способствует детоксикации эстрогена.

Грибы

Добавление грибов в ваш рацион может снизить выработку эстрогена.

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