Какие продукты помогают восстановить гормональный баланс
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Гормональный баланс играет важную роль для здоровья женщин. Гормоны оказывают непосредственное влияние на общее самочувствие, вес и состояние организма. И некоторые продукты помогают регулировать гормональный баланс.
- Соя
В ней высокое содержание изофлавонов, растительных гормонов, очень похожих на эстрогены, и фактически они используются во время менопаузы для устранения таких симптомов ,усталость и бессонница. В настоящее время в супермаркетах можно найти соевое молоко, соевое молоко,тофу.
- Омега-3
Это питательное вещество не синтезируется организмом и, тем не менее, оно очень важно в различных областях обмена веществ, поскольку улучшает кровообращение, снижает концентрацию холестерина в крови и участвует в метаболизме гормонов. Омега-3 можно найти в различных продуктах: орехах, яйцах, голубой рыбе, семенах льна.
- Инжир
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Помогает регулировать гормональные процессы в целом. Именно поэтому диетологи рекомендуют его при нарушениях менструального цикла, менопаузе и некоторых нарушениях матки из-за гормонального дисбаланса.
- Зеленый чай
Было доказано, что употребление чая снижает выработку эстрогена.
- Крестоцветные овощи
Овощи, такие как брокколи, цветная капуста, руккола, редис, брюссельская капуста и капуста содержат глюкозинолаты, которые помогают поддерживать метаболизм эстрогена.
- Розмарин
Эта приправа улучшает функцию печени и способствует детоксикации эстрогена.
- Грибы
Добавление грибов в ваш рацион может снизить выработку эстрогена.
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