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Как вейпинг влияет на здоровье

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Узнайте, как влияет ароматический пар на здоровье человека.
Как вейпинг влияет на здоровье
Как вейпинг влияет на здоровье
pinterest.com

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Сегодня вейпинг очень популярен. Многие считают его хорошей альтернативой обычным сигаретам. А главным преимуществом называют то, что электронные сигареты не вредят здоровью. Так ли это? Ivona собрала несколько интересных фактов о вейпинге.

  • Вейпинг и обычные сигареты

 Обычные табачные сигареты содержат 7000 химических веществ, многие из которых токсичны. Хотя мы не знаем точно, какие химические вещества содержатся в электронных сигаретах. Директор по клиническим исследованиям центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Микаэль Блаха утверждает, что почти нет сомнений в том, что электронные сигареты подвергают вас воздействию меньшего количества токсичных химических веществ, чем традиционные сигарет.

Как вейпинг влияет на здоровье
Как вейпинг влияет на здоровье
pinterest.com

  •  Вейпинг все еще вреден для  здоровья

Никотин является основным агентом как в обычных сигаретах, так и в электронных сигаретах, и он вызывает сильную зависимость. Не стоит забывать, что никотин также является токсичным веществом. Он повышает кровяное давление и уровень адреналина, что увеличивает частоту сердечных сокращений и вероятность сердечного приступа.

Есть много неизвестных о вейпинге, в том числе о том, какие химические вещества составляют пар и как они влияют на физическое здоровье в долгосрочной перспективе.

  • Электронные сигареты так же затягивают, как и традиционные

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И электронные сигареты, и обычные сигареты содержат никотин, который, как показывают исследования, может вызывать такую ​​же зависимость, как героин и кокаин. Что еще хуже, говорит Блаха, многие любители электронных сигарет получают даже больше никотина, чем они получают от табачных изделий -  можно купить картриджи повышенной прочности, в которых содержится более высокая концентрация никотина.

Как вейпинг влияет на здоровье
Как вейпинг влияет на здоровье
pinterest.com

  • Электронные сигареты не лучший инструмент для прекращения курения

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Одно из исследований показало, что большинство людей, которые намеревались использовать электронные сигареты, чтобы избавиться от никотиновой привычки, в конечном итоге продолжали курить как обычные, так и электронные сигареты.

Ранее мы писали, нужно ли пить 3 литра воды в день.

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Теги: вейпинг, электронные сигареты, сигареты, табак
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