Узнайте, как влияет ароматический пар на здоровье человека.

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Сегодня вейпинг очень популярен. Многие считают его хорошей альтернативой обычным сигаретам. А главным преимуществом называют то, что электронные сигареты не вредят здоровью. Так ли это? Ivona собрала несколько интересных фактов о вейпинге.

Вейпинг и обычные сигареты

Обычные табачные сигареты содержат 7000 химических веществ, многие из которых токсичны. Хотя мы не знаем точно, какие химические вещества содержатся в электронных сигаретах. Директор по клиническим исследованиям центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Микаэль Блаха утверждает, что почти нет сомнений в том, что электронные сигареты подвергают вас воздействию меньшего количества токсичных химических веществ, чем традиционные сигарет.



Как вейпинг влияет на здоровье pinterest.com

Вейпинг все еще вреден для здоровья

Никотин является основным агентом как в обычных сигаретах, так и в электронных сигаретах, и он вызывает сильную зависимость. Не стоит забывать, что никотин также является токсичным веществом. Он повышает кровяное давление и уровень адреналина, что увеличивает частоту сердечных сокращений и вероятность сердечного приступа.

Есть много неизвестных о вейпинге, в том числе о том, какие химические вещества составляют пар и как они влияют на физическое здоровье в долгосрочной перспективе.

Электронные сигареты так же затягивают, как и традиционные

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И электронные сигареты, и обычные сигареты содержат никотин, который, как показывают исследования, может вызывать такую ​​же зависимость, как героин и кокаин. Что еще хуже, говорит Блаха, многие любители электронных сигарет получают даже больше никотина, чем они получают от табачных изделий - можно купить картриджи повышенной прочности, в которых содержится более высокая концентрация никотина.



Как вейпинг влияет на здоровье pinterest.com

Электронные сигареты не лучший инструмент для прекращения курения

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Одно из исследований показало, что большинство людей, которые намеревались использовать электронные сигареты, чтобы избавиться от никотиновой привычки, в конечном итоге продолжали курить как обычные, так и электронные сигареты.

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