Как вейпинг влияет на здоровье
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Сегодня вейпинг очень популярен. Многие считают его хорошей альтернативой обычным сигаретам. А главным преимуществом называют то, что электронные сигареты не вредят здоровью. Так ли это? Ivona собрала несколько интересных фактов о вейпинге.
- Вейпинг и обычные сигареты
Обычные табачные сигареты содержат 7000 химических веществ, многие из которых токсичны. Хотя мы не знаем точно, какие химические вещества содержатся в электронных сигаретах. Директор по клиническим исследованиям центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Микаэль Блаха утверждает, что почти нет сомнений в том, что электронные сигареты подвергают вас воздействию меньшего количества токсичных химических веществ, чем традиционные сигарет.
- Вейпинг все еще вреден для здоровья
Никотин является основным агентом как в обычных сигаретах, так и в электронных сигаретах, и он вызывает сильную зависимость. Не стоит забывать, что никотин также является токсичным веществом. Он повышает кровяное давление и уровень адреналина, что увеличивает частоту сердечных сокращений и вероятность сердечного приступа.
Есть много неизвестных о вейпинге, в том числе о том, какие химические вещества составляют пар и как они влияют на физическое здоровье в долгосрочной перспективе.
- Электронные сигареты так же затягивают, как и традиционные
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И электронные сигареты, и обычные сигареты содержат никотин, который, как показывают исследования, может вызывать такую же зависимость, как героин и кокаин. Что еще хуже, говорит Блаха, многие любители электронных сигарет получают даже больше никотина, чем они получают от табачных изделий - можно купить картриджи повышенной прочности, в которых содержится более высокая концентрация никотина.
- Электронные сигареты не лучший инструмент для прекращения курения
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Одно из исследований показало, что большинство людей, которые намеревались использовать электронные сигареты, чтобы избавиться от никотиновой привычки, в конечном итоге продолжали курить как обычные, так и электронные сигареты.
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