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Что нужно есть осенью

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Узнайте,какие продукты добавить в рацион, чтобы укрепить иммунитет.
Что нужно есть осенью
Что нужно есть осенью
pinterest.com

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Несмотря на то, что лето богато на фрукты и овощи, соблюдать режим очень сложно и правильное питание отходить на второй план. Но с приходом осени нужно не только настроиться на работу, но и вернуться к сбалансированному режиму. Ivona расскажет, что нужно есть осенью.

  • Грибы 

В них содержится много белка, витаминов и минералов. Грибы помогают укрепить иммунную систему.

  • Чечевица и нут

В чечевице содержится белок и кальций, а нут богат углеводами и клетчаткой. Бобовые выделяются своим содержанием фолиевой кислоты и всего комплекса витаминов В, а также калия, магния, кальция, натрия, железа и цинка.

Что нужно есть осенью
Что нужно есть осенью
depositphotos.com

  • Тыква

Тыква богата омега-3 жирными кислотами и витамином А. Она полезна для зрения, укрепляет иммунитет, улучшает кровеносную систему. 

  • Сардины и скумбрия

Это голубая рыба, которая  богата жирами Омега-3 .Она повышает хороший холестерин, защищает артерии и сердечно-сосудистую систему. 

  • Виноград

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Благодаря антиоксидантам и фенольным соединениям виноград является хорошей пищей для профилактики рака. Также предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, улучшает пищеварение. Виноград  рекомендуется есть в первый триместр беременности из-за высокого содержания фолиевой кислотой. 

Что нужно есть осенью
Что нужно есть осенью
pinterest.com

  • Брюссельская капуста

Брюссельская капуста богата белком, пищевыми волокнами, витаминами, минералами и антиоксидантами.  Она обеспечивает защиту от дефицита витамина А, потери костной массы и  анемии. 

  • Груши 

Благодаря  высокому содержанию клетчатки поддерживается уровень сахара в крови, а также снижается риск  развития некоторых видов рака. Плоды груши  содержат витамины С, К, В2, В3 и В6.

  • Цветная капуста 

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Цветная капуста является  источником витамина С и проверенным антиоксидантом, который помогает бороться со свободными радикалами, одновременно повышая иммунитет.

Ранее мы писали,  что нельзя запивать молоком.

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Теги: питание, осень, правильное питание
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