Узнайте, сколько воды нужно пить.

Нужно ли пить 3 литра воды в день? depositphotos.com

Читай также: Как веганам нарастить мышечную массу

То, что регулярно пить воду необходимо для здоровья и нормального самочувствия – не секрет ни для кого. Вода играет одну из ключевых ролей в поддержании здоровья сердца, регуляции обменных процессов, физической активности и функционировании мозга.

Тем не менее, задаваясь вопросом, сколько же воды необходимо пить в сутки, можно найти абсолютно разные нормы, самая популярная из которых – 3 литра в день.

Почему именно 3 литра в день и нужно ли заставлять себя выпивать такую норму – разберемся дальше.

Почему пить воду регулярно необходимо?

Как было сказано ранее, вода необходима для различных физических процессов и играет ключевую роль практически во всех аспектах здоровья и хорошего самочувствия.

В частности, жидкость помогает регулировать температуру тела, транспортировать питательные вещества, поддерживать функцию мозга и повышать физическую работоспособность.

Читай также: Какие книги читать о правильном питании: совет диетолога

Еще одной не менее важной функцией воды является то, что она может вызвать чувство сытости и снизить аппетит. Питьевая вода также может временно повысить метаболизм.



Нужно ли пить 3 литра воды в день? pinterest.com

Среди прочих преимуществ потребления большого количества воды:

Профилактика почечных камней

Облегчение головной боли

Улучшение настроения

Улучшенные спортивные способности. В то время как обезвоживание может ухудшить физические упражнения, восстановление жидкости после физической нагрузки может увеличить выносливость и уменьшить повреждение ДНК, вызванное физическими упражнениями.

Даже небольшая дегидрация организма может привести к серьезным последствиям, таким как тошнота, усталость, запор, головные боли и головокружение.

Сколько пить?

Читай также: Какие продукты полезны для волос

Хоть потребление большего количества воды может иметь преимущества для здоровья, общеизвестная норма в 3 литра может подходить не всем.

В настоящее время не существует никаких официальных рекомендаций по потреблению исключительно простой питьевой воды. Норма индивидуальна и зависит от нескольких факторов, таких как возраст, пол и уровень активности.

Тем не менее, существуют рекомендации по общему потреблению воды, которые включают воду, потребляемую из продуктов питания и напитков, таких как обычная вода, фрукты и овощи. МОЗ Украины рекомендует потреблять 4% от общей массы тела жидкости в день. То есть для человека весом 70-75 кг этот показатель составит 2800 - 3000 мл / день. Это вся вода, а не только в чистом виде.



Нужно ли пить 3 литра воды в день? pinterest.com

Читай также: Продукты, из-за которых появляется целлюлит

В зависимости от других продуктов и напитков, которые вы употребляете, вам может не потребоваться пить по 3 литра воды в день, чтобы удовлетворить потребности организма в жидкости (что чаще всего и бывает).

Вопреки распространенному мнению, напитки с кофеином и слабоалкогольные напитки, такие как пиво, также могут способствовать гидратации, по крайней мере, когда они употребляются в умеренных количествах.

Эти напитки становятся мочегонными средствами только тогда, когда вы употребляете их в больших количествах. Многие продукты, которые мы едим, также содержат значительное количество воды. Фрукты и овощи особенно богаты водой, а продукты питания, такие как мясо, рыба и яйца, также имеют относительно высокое содержание воды.

Наконец, некоторое количество воды образуется в нашем теле, в процессе пищеварения - так называемая, метаболическая вода.

Читай также: Продукты, снижающие сахар в крови

Существует так же правило 8х8, суть которого в том, что вы должны пить по 240 миллилитров воды 8 раз в день (в названии подразумевается 8 унций). Нет никаких научных доказательств в поддержку этого правила, поскольку, как и в случае «трёх литров», потребление воды варьируется в зависимости от человека.

Основная рекомендация и один из лучших способов избежать обезвоживания - прислушиваться к своему телу и пить, когда вы испытываете жажду.



Основные признаки легкого обезвоживания:

Увеличение жажды

Сухость во рту

Усталость или сонливость

Моча небольшого объема и более желтоватая, чем обычно

Головная боль

Сухая кожа

Головокружение

Читай также: Диетолог назвала самые бесполезные диеты

Примечательно, что некоторым людям, таким как спортсмены и работники физического труда, может потребоваться более 3 литров в день. Кроме того, в жару, когда увеличивается процесс потоотделения, потребление воды так же должно быть увеличено.

Чрезмерное потребление воды может быть опасным

Питье большого количества воды может нарушить электролитный баланс в организме, что приведет к гипонатриемии или низкому уровню натрия в крови. Симптомы гипонатриемии включают слабость, спутанность сознания, тошноту, рвоту и - в тяжелых случаях - даже смерть.

Хотя почки могут выделять до 20–28 литров воды в день, обрабатывать они в силах только 800–1000 мл воды в час.

По этой причине важно распределять потребление воды в течение дня, а не пить все это за один присест. Кроме того, обязательно прислушайтесь к своему телу и отрегулируйте потребление воды при проявлении некоторых симптомов.

Читай также: Какие витамины нужны после 30

Организм каждого человека уникален и подхода требует такого же. Прислушивайтесь к общепринятым рекомендациям, но не забывайте об индивидуальных факторах.



Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

Ранее мы писали, какие продукты нельзя запивать молоком.