Узнайте, какие продукты несовместимы с молоком.

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О том нужно ли пить молоко взрослым до сих пор ведутся споры. Многие отказываются от молока из-за того, что ощущает дискомфорт в организме. Как утверждают врачи, иногда причина не в лактазной недостаточности, на которую все ссылаются, а в том, что неправильное сочетание продуктов. Ivona расскажет, какие продукты нельзя сочетать с молоком.

Молоко и фрукты

В наши дни модно смешивать фрукты в смузи, и они превращаются в отличные фотографии для Instagram. Но стоит отметить, что фрукты, как бананы, клубника, ананасы, лаймы и апельсины в сочетании с молоком могут привести к дисбалансу кишечной флоры. Например, содержащиеся в хурме вяжущиеся вещества мешают усвоению кальция из молока.



Что нельзя запивать молоком Depositphotos

Молоко и мясо

Молоко богато питательными веществами. Пищеварительная система должна работать специально для расщепления молока. Сочетание его с другими формами концентрированных белков, таких как мясо, окажет большое давление на пищеварительную систему. Отметим, что молоко, в отличие от других продуктов, не расщепляется в двенадцатиперстной кишке тонкой кишки. Следовательно, когда присутствует молоко, желудок не выделяет пищеварительные соки

Молоко и рыба

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Те, у кого плохое пищеварение должны избегать такого сочетания продуктов, так как это может вызвать расстройство желудка. Например, у 80% людей молоко и селедка вызывают диарею и другие желудочно-кишечные проблемы.



Что нельзя запивать молоком depositphotos.com

Молоко и овощи

Сочетание молока и овощей может спровоцировать вздутие живота и диарею. Это связано с лактазной недостаточностью, которая часто встречает у взрослых людей.



Какие продукты можно сочетать с молоком:

Изюм - улучшает кровь и оказывает слабительное действие.

Инжир - увеличивает содержание кальция и железа и очищает кишечник

Финики - питательны для всех тканей

Спелое сладкое манго - увеличивает кальций, железо

Авокадо - питает ткани.

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