Что нельзя запивать молоком
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О том нужно ли пить молоко взрослым до сих пор ведутся споры. Многие отказываются от молока из-за того, что ощущает дискомфорт в организме. Как утверждают врачи, иногда причина не в лактазной недостаточности, на которую все ссылаются, а в том, что неправильное сочетание продуктов. Ivona расскажет, какие продукты нельзя сочетать с молоком.
- Молоко и фрукты
В наши дни модно смешивать фрукты в смузи, и они превращаются в отличные фотографии для Instagram. Но стоит отметить, что фрукты, как бананы, клубника, ананасы, лаймы и апельсины в сочетании с молоком могут привести к дисбалансу кишечной флоры. Например, содержащиеся в хурме вяжущиеся вещества мешают усвоению кальция из молока.
- Молоко и мясо
Молоко богато питательными веществами. Пищеварительная система должна работать специально для расщепления молока. Сочетание его с другими формами концентрированных белков, таких как мясо, окажет большое давление на пищеварительную систему. Отметим, что молоко, в отличие от других продуктов, не расщепляется в двенадцатиперстной кишке тонкой кишки. Следовательно, когда присутствует молоко, желудок не выделяет пищеварительные соки
- Молоко и рыба
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Те, у кого плохое пищеварение должны избегать такого сочетания продуктов, так как это может вызвать расстройство желудка. Например, у 80% людей молоко и селедка вызывают диарею и другие желудочно-кишечные проблемы.
- Молоко и овощи
Сочетание молока и овощей может спровоцировать вздутие живота и диарею. Это связано с лактазной недостаточностью, которая часто встречает у взрослых людей.
Какие продукты можно сочетать с молоком:
- Изюм - улучшает кровь и оказывает слабительное действие.
- Инжир - увеличивает содержание кальция и железа и очищает кишечник
- Финики - питательны для всех тканей
- Спелое сладкое манго - увеличивает кальций, железо
- Авокадо - питает ткани.
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