Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Что нельзя запивать молоком

Комментариев: 0
Узнайте, какие продукты несовместимы с молоком.
Что нельзя запивать молоком
Что нельзя запивать молоком
Depositphotos

Читай также: Какие продукты полезны для волос

О том нужно ли пить молоко взрослым до сих пор ведутся споры.  Многие отказываются от молока из-за того, что ощущает дискомфорт в организме. Как утверждают врачи, иногда причина не в лактазной недостаточности, на которую все ссылаются, а в том, что неправильное сочетание продуктов. Ivona расскажет, какие продукты нельзя сочетать с молоком.

  • Молоко и фрукты

В наши дни модно смешивать фрукты в смузи, и они превращаются в отличные фотографии для Instagram. Но стоит отметить, что  фрукты, как бананы, клубника, ананасы, лаймы и апельсины в сочетании с молоком могут привести к дисбалансу кишечной флоры.  Например,  содержащиеся в хурме  вяжущиеся вещества мешают усвоению кальция из молока.

Что нельзя запивать молоком
Что нельзя запивать молоком
Depositphotos

  • Молоко и мясо

Молоко богато питательными веществами.  Пищеварительная система должна работать специально для расщепления молока. Сочетание его с другими формами концентрированных белков, таких как мясо, окажет большое давление на пищеварительную систему. Отметим, что молоко, в отличие от других продуктов, не расщепляется в двенадцатиперстной кишке тонкой кишки. Следовательно, когда присутствует молоко, желудок не выделяет пищеварительные соки

  • Молоко и рыба

Читай также: Продукты, из-за которых появляется целлюлит

Те, у кого плохое пищеварение должны избегать такого сочетания продуктов, так как это может вызвать расстройство желудка. Например, у 80% людей  молоко и селедка вызывают диарею и другие желудочно-кишечные проблемы.

Что нельзя запивать молоком
Что нельзя запивать молоком
depositphotos.com

  • Молоко и овощи

Сочетание молока и овощей может спровоцировать вздутие живота и диарею. Это связано с лактазной недостаточностью, которая часто встречает у взрослых людей.

Какие продукты можно сочетать с молоком:

  • Изюм - улучшает кровь и оказывает слабительное действие.
  • Инжир - увеличивает содержание кальция и железа и очищает кишечник
  • Финики - питательны для всех тканей
  • Спелое сладкое манго - увеличивает кальций, железо
  • Авокадо -  питает ткани.

Ранее мы писали, как веганам нарастить мышечную массу. 

Поделись:
Теги: молоко, продукты, несовместимые продукты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь