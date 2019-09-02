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Как веганам нарастить мышечную массу

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Узнайте несколько правил.
Как веганам нарастить мышечную массу
Как веганам нарастить мышечную массу
Depositphotos

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Одним из популярных трендов в питании нашего времени является вегетарианство и его более строгий вид – веганство. Люди повсеместно отказываются от продуктов животного происхождения в пользу растительных с целью сократить вредное воздействие на экологию.

Все еще нельзя однозначно сказать, является ли такой тип питания более полезным с точки зрения здоровья, несмотря на некоторые исследования. Тем не менее, как и к любому рациону, основное требование – сбалансированность. Как раз в сбалансированности по микронутриентам – основная проблема веганства, а именно в частом дефиците аминокислот из белка и некоторых микроэлементов и их более низкой усвояемости. Как мы уже знаем, белок – основной строительный элемент в организме и именно белок необходим для набора мышечной массы. Белок в свою очередь состоит из аминокислот: заменимых и незаменимых. Чтобы качественно наращивать мышцы и иметь результат от тренировок, необходимо снабжать свое тело всеми необходимыми аминокислотами. Полный комплекс аминокислот обычно содержат животные продукты: мясо, яйца и рыба. Но существуют и растительные источники, сочетание которых может снабдить всеми необходимыми макроэлементами.

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Многие скептично относятся к веганам, которые пытаются нарастить мышечную массу, тем не менее уже есть достаточно примеров в мировом спорте, в том числе в бодибилдинге, когда спортсмены, не потребляющие животных продуктов ничем не уступают мясоедам.

Как веганам нарастить мышечную массу
Как веганам нарастить мышечную массу
Depositphotos

Основные правила набора мышечной массы на веганстве:

Четкое понимание необходимого количества калорий, белков, жиров и углеводов, рассчитанного под вас.

  • Белки

Стоит помнить, что нас интересуют в первую очередь полноценные белки (со всеми незаменимыми аминокислотами). Добиться этого можно путем комплиментарности (взаимного дополнения) растительных протеинов.

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Веганам, желающим нарастить мышечную массу, стоит немного увеличить количество белка в рационе (в сравнении с рекомендациями для обычных людей). В зависимости от индивидуальных параметров рекомендуется ежедневно потреблять от 1.6 до 2,4 грамм белка на килограмм веса.

Животные белки, как правило, содержат больше аминокислот лейцина и лизина, чем растительные белки. Эти аминокислоты являются одними из основных драйверов синтеза мышечного белка. Существует множество и веганских источников лейцина: соевые изоляты (например, порошок соевого белка), водоросли и спирулина, семена кунжута, семена подсолнечника и тофу.

Постарайтесь ежедневно съедать около 50% белка из бобовых (фасоль, горох, соя и т. д.), 25% из зерновых и 25% из орехов и семян, чтобы убедиться, что вы получаете достаточное количество необходимых аминокислот.

  • Контроль углеводов

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Веганы часто перенасыщают свой рацион углеводами сами того не замечая. В каждом веганском источнике белка (чечевица, фасоль, нут) содержится много углеводов, и это может помешать набору сухой мышечной массы. Поэтому стоит так же учитывать такие “скрытые“ углеводы при подборе рациона. Самый верный способ – отслеживать нутриенты в специальной программе калькуляторе.

Как веганам нарастить мышечную массу
Как веганам нарастить мышечную массу
Depositphotos

  • Жиры

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Вегетарианец может легко обеспечить свой организм необходимым количеством ненасыщенного жира, включив в рацион авокадо, арахис и орехи кешью, оливки и оливковое масло. Такие продукты как миндаль, грецкие орехи, подсолнечное, кукурузное и соевое масло являются прекрасными источниками полиненасыщенных жиров.

Единственную опасность тут несут веганские сладости из супермаркетов, которые содержат в составе достаточно большое количество трансжиров.

  • Калорийность

Стоит помнить о том, что набрать массу мы можем исключительно на профиците калорий, никак иначе. Поэтому важно грамотно рассчитать свою дневную норму с учетом энергозатрат. В практике спортивного диетолога я чаще всего сталкиваюсь именно с недобором калорий.

  • Правильный силовой тренинг

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Необходимо грамотно распределять нагрузку на основные группы мышц. Скажем, исключительно бег по два часа в день - не лучший вариант для этих целей. Исключительно силовой тренинг с весами поможет достичь роста мышц.

  • Добавки

Старайтесь употреблять продукты, богатые цинком, кальцием и омега-3. Не забываем и про B-12, большая часть которого содержится в продуктах животного происхождения. Веганам же необходимо потреблять B12 в качестве добавок или инъекций.  Так же не лишним будет употреблять комплексы цинка и магния (ZMA) на ночь для крепкого сна и активной выработки тестостерона.

Как веганам нарастить мышечную массу
Как веганам нарастить мышечную массу
Depositphotos

В зависимости от вашего рациона, вам могут понадобится добавки:

  • Железа (женщины чаще, чем мужчины, испытывают железодефицитную анемию, потому что они теряют железо во время менструального цикла. Одно только негемовое железо обычно не может преодолеть железодефицитную анемию).
  • Кальция. Кальций жизненно важен для поддержания крепких костей и играет решающую роль в сокращении мышц. Низкое потребление кальция вызывает спазмы во время тренировок, снижая работоспособность.
  • Цинка. Цинк является важным микроэлементом, который способствует правильному росту и развитию, и все же это минерал, которым многие вегетарианцы пренебрегают. Дефицит может повлиять на все, от аппетита, когнитивной силы и двигательных навыков, до уровня тестостерона у мужчин. Лучшими источниками цинка, как правило, являются продукты животного происхождения.

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Чтобы бороться с дефицитом цинка, веганы должны дополнять свой рацион продуктами с содержанием цинка:

  • Семена тыквы
  • Семена кунжута
  • Миндаль, грецкие орехи или орехи макадамия
  • Обогащенная овсянка или злаки

Прежде чем употреблять любую из добавок проконсультируйтесь с врачом и сдайте необходимые анализы.

Как веганам нарастить мышечную массу
Как веганам нарастить мышечную массу
Depositphotos

  • Спортпит

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За появление новых мышечных волокон отвечает гормон роста. Его могут активировать углеводы в сочетании с белком. В одиночку инсулин бессилен и может привести к увеличению жировой массы. К сожалению, в большинстве веганских протеиновых порошков недостаточно или нет Л-лейцина. Из-за этого полноценная стимуляция гормона роста невозможна. Именно по этой причине, многие тренера и спортивные диетологи рекомендуют употреблять аминокислотные добавки во время и после тренировки. 

Не лишней добавкой будет креатин (также известный как моногидрат креатина) - единственная пищевая добавка, которая последовательно демонстрирует улучшение силы и мышечной массы. Считается, что основным преимуществом креатина является его влияние на снижение утомляемости при повторяющихся коротких циклах интенсивных упражнений (таких как тяжелая атлетика, спринт, футбол, регби и хоккей). Креатин является компонентом фосфокреатина (PCr), который обеспечивает энергию во время коротких периодов силовых упражнений, обеспечивая фосфат для производства аденозинтрифосфата (АТФ), который является самым быстрым источником энергии в мышцах.  Как правило, было показано, что суточная доза 20-30г креатина, разделенная на меньшие дозы в течение дня и принятая в течение пяти-шести дней, повышает работоспособность.

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Вы будете слышать не раз, что на таком питании невозможно набрать массу, тем не менее многочисленные примеры говорят об обратном. Все что требуется: ответственный и рациональный подход к составлению плана питания и грамотный силовой тренинг.

Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

Ранее мы писали, о каких проблемах могут рассказать волосы. 

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Теги: веган, мышечная масса, вегантство, питание
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.09.2019, 15:41
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гость
Кто знает как эффективно поселиться?вчера всадил 0.7водки и 2л пива.проснулся обрыганый и с дичайшим бодуном. До сих пор хуeво. Выпил 200 гр.водки,нихyя не помогает.что делать? Все трясется,полуобморочное состояние,дикий шугняк. Может ещё водки,а ребята?
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