Какие книги читать о правильном питании: совет диетолога
Узнайте, что можно почитать.
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram порекомендовали книги о психологии питания.
Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ рассказала, что ее часто просят посоветовать книги о правильном питании. Фус рекомендует две книги:
- Юлия Лапина - “Тело, еда, секс и тревога” - о том, какие проблемы испытывают женщины, о принятии себя и своего тела и создании здоровых взаимоотношений. Будь собой, люби себя и будь уверена, что с тобой все в порядке⠀
- Трейси Манн - “Секреты лаборатории питания” - о том, что можно и нужно быть счастливой без мучительных диет, оставаясь при этом здоровой и красивой. В книге даны рекомендации о том, как относиться к еде осознанно
Ранее мы писали, какие диеты не помогают похудеть.
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