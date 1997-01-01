Какие книги читать о правильном питании: совет диетолога

Узнайте, что можно почитать.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram порекомендовали книги о психологии питания.



Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ рассказала, что ее часто просят посоветовать книги о правильном питании. Фус рекомендует две книги:

Юлия Лапина - “Тело, еда, секс и тревога” - о том, какие проблемы испытывают женщины, о принятии себя и своего тела и создании здоровых взаимоотношений. Будь собой, люби себя и будь уверена, что с тобой все в порядке⠀

- о том, какие проблемы испытывают женщины, о принятии себя и своего тела и создании здоровых взаимоотношений. Будь собой, люби себя и будь уверена, что с тобой все в порядке⠀ Трейси Манн - “Секреты лаборатории питания” - о том, что можно и нужно быть счастливой без мучительных диет, оставаясь при этом здоровой и красивой. В книге даны рекомендации о том, как относиться к еде осознанно



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