Узнайте, почему появляется лишний вес.

Читай также: Почему организму нужна фолиевая кислота

Для снижения веса, по сути, необходимо лишь одно условие – дефицит калорий. Но бывает, что присутствуют физиологические причины, которые мешают похудеть или даже приводят к набору веса.

Если вы уверены, что правильно питаетесь, соблюдая дефицит калорий, занимаетесь спортом и редко позволяете себе “вредности“, а вес продолжает расти – тогда это тот случай, когда дело не в калориях.

Проблемы с щитовидной железой

Гипотиреоз - состояние, когда щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов, участвующих в регуляции метаболизма. Гипотиреоз достаточно распространенное заболевание и часто становится причиной возникновения сложностей при снижении веса. Без достаточного количества гормона щитовидной железы обмен веществ в организме замедляется, что может привести к увеличению веса. Это состояние обычно требует ежедневного приема гормонозамещающих препаратов.

Как проверить? Консультация с эндокринологом, анализы ТТГ, Т3 и Т4.



Причины набора веса depositphotos.com

Прием инсулина

Читай также: Почему организму нужна фолиевая кислота

Увеличение веса является распространенным побочным эффектом для людей, которые принимают инсулин при лечении диабета. Инсулин помогает контролировать уровень сахара в крови. Некоторые люди с длительным диабетом, как правило, едят больше, чем нужно, чтобы предотвратить низкий уровень сахара в крови, также известный как гипогликемия.

Пожилой возраст

Люди начинают терять небольшое количество мышц с возрастом, чаще всего в связи с снижением активности. Мышцы являются эффективным сжигателем калорий, поэтому потеря мышечной массы может стать причиной роста веса, кроме того с возрастом обмен веществ замедляется. Если вы потребляете то же количество пищи, что и раньше, но физически менее активны, это может привести к увеличению веса.

Старайтесь повышать ежедневную двигательную активность и придерживаться сбалансированного питания.

Лекарственные препараты

Стероиды, также известные как кортикостероиды, используются для лечения различных состояний, включая астму и артрит. Длительное использование таблеток кортикостероидов в некоторых случаях увеличивает аппетит, приводя к увеличению веса.

Читай также: Дефицит белка: как определить

Во время прохождения курса препарата желательно более тщательно относиться к своему рациону и отслеживать калорийность. Так же не стоит уменьшать или прекращать лечение стероидами на полпути. Если вы беспокоитесь о наборе веса, поговорите с вашим лечащим врачом о том, как этого можно избежать.



Причины набора веса depositphotos.com

Стресс

Читай также: Тыквенные семечки: вред и польза

Люди по-разному справляются со стрессом и беспокойством. Кому-то “кусок в горло не лезет“, а кто-то привык заедать стресс. Увеличение веса от депрессии – частое явление, которое может лишь ухудшить ваше психологическое состояние.

Если вы наблюдаете, что в стрессовые периоды у вас начинается неконтролируемое потребление пищи – проконсультируйтесь с психологом. Возможно, вам необходимо заменить еду как отвлечение на занятия любимым хобби.

Задержка жидкости и отеки

Задержка жидкости (отек) вызывает набухание частей тела, что приводит к увеличению веса. Это увеличение вызвано накоплением жидкости в организме. Такое состояние часто сопровождает долгие поездки или перелеты, либо период перед менструацией у женщин. В таком случае беспокоиться особо не стоит, как правило отеки спадают через некоторое время.

Однако существуют и более серьезные причины задержки жидкости, такие как проблемы с сердцем или почками. В случае, если отечность сопровождает вас длительное время, следует обратиться к лечащему врачу.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

Читай также: Каши, которые помогают похудеть

СПКЯ, известный также как синдром Штейна—Левенталя является распространенным заболеванием, которое влияет на работу яичников у женщин. Симптомы могут включать нерегулярные месячные, проблемы с зачатием, избыток волосяного покрова и увеличение веса. Точная причина заболевания неизвестна, но считается, что она связана с гормонами, а именно, повышенными нормами инсулина и тестостерона.

У женщин с СПКЯ жировые отложения обычно особенно выражены вокруг талии. В таком случае, чем больше веса вы набираете, тем больше вы производите инсулина, что может привести к дальнейшему увеличению веса. Лечение необходимо обсуждать с врачом гинекологом.



Причины набора веса depositphotos.com

Синдром Кушинга

Читай также: Какие витамины нужны после 30

Синдром Кушинга возникает, когда организм вырабатывает слишком много кортизола в течение длительного периода. Кортизол - это гормон, который позволяет организму реагировать на стресс. Синдром Кушинга чаще всего является побочным эффектом приема глюкокортикоидов, которые назначаются для лечения ревматоидного артрита, астмы и красной волчанки.

Синдром Кушинга часто является причиной увеличения веса, при котором жировые отложения особенно активно наблюдаются на животе, шее, лице, верхней части спины. Среди симптомов наиболее распространены:

усталость мышечная слабость нерегулярный менструальный цикл у женщин эректильная дисфункция у мужчин кровоподтеки

Избыток гормона роста

Читай также: Что такое сбалансированное питание

Акромегалия - это гормональное состояние, которое возникает, когда гипофиз вырабатывает слишком много гормона роста. Чаще всего может развиться в зрелом возрасте. Основным симптомом акромегалии является расширение ступней и кистей рук. Люди могут заметить, что их обувь или кольца стали малы. Губы, язык и нос также могут увеличиться.

Людям с акромегалией может потребоваться операция или лучевая терапия для удаления доброкачественной опухоли на гипофизе.

Прибавка в весе и колебания веса могут происходить по разным причинам. Многие люди постепенно набирают вес с возрастом или просто потребляют избыточное количество калорий, сами того не замечая.

Читай также: Одержимость едой: первые сигналы

Однако быстрое увеличение веса может быть признаком серьезных заболеваний. Любой, кто наблюдает быстрое, необъяснимое увеличение веса, должен обратиться к своему врачу, чтобы определить основную причину и разработать план лечения.



Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина.

Ранее мы писали, какие привычки провоцируют гормональный дисбаланс.