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Какие привычки провоцируют гормональный дисбаланс

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Узнайте, какие привычки могут нарушать работу гормонов.
Какие привычки провоцируют гормональный дисбаланс
Какие привычки провоцируют гормональный дисбаланс
pinterest.com

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Некоторые привычки кажутся совсем безобидным, но именно они могут  негативно повлиять на работу гормонов. Ivona расскажет, на какие привычки стоит обратить внимание.

  • Перезагружать себя физическими упражнениями

Некоторые думают, что если будут много тренироваться, то скорее избавятся от лишнего веса. Это ошибочное мнение. Наоборот сильные физические нагрузки могут увеличить уровень кортизола в организму и это негативно повлияет на менструальный цикл и фертильность.

Какие привычки провоцируют гормональный дисбаланс
Какие привычки провоцируют гормональный дисбаланс
pinterest.com

  • Соблюдать диету с низким содержанием жира

Ограничение потребления полезных жиров, таких как омега-3 жирные кислоты, может превратить тестостерон в эстроген. Это может спровоцировать появление лишнего веса, проблемы с менструальным циклов и увеличит риск развития фиброзных опухолей.

  • Использовать косметические средства с парабенами

Шампуни, кондиционеры, лосьоны и гели для ванн с парабенами могут повлиять на ваш гормональный баланс и повысить риск развития рака.

  • Забывать о включении питательных микроэлементов в свой рацион

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Когда вашей щитовидной железе не хватает меди, цинка, селена или витамина D, у вас  может наблюдаться увеличение веса, задержка жидкости, усталость или выпадение волос.

Какие привычки провоцируют гормональный дисбаланс
Какие привычки провоцируют гормональный дисбаланс
pinterest.com

  • Использовать слишком много дезинфицирующего средства для рук

Эта привычка нарушает баланс между здоровыми и вредными бактериями и ослабляет иммунную систему.  В частности, такие соединения, как триклозан, нарушают баланс эстрогена и влияют на функцию гормонов щитовидной железы.

Ранее мы писали, о каких проблемах со здоровьем могут рассказать волосы. 

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Теги: гормоны, гормональный дисбаланс
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