Узнайте, какие привычки могут нарушать работу гормонов.

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Некоторые привычки кажутся совсем безобидным, но именно они могут негативно повлиять на работу гормонов. Ivona расскажет, на какие привычки стоит обратить внимание.

Перезагружать себя физическими упражнениями

Некоторые думают, что если будут много тренироваться, то скорее избавятся от лишнего веса. Это ошибочное мнение. Наоборот сильные физические нагрузки могут увеличить уровень кортизола в организму и это негативно повлияет на менструальный цикл и фертильность.



Какие привычки провоцируют гормональный дисбаланс pinterest.com

Соблюдать диету с низким содержанием жира

Ограничение потребления полезных жиров, таких как омега-3 жирные кислоты, может превратить тестостерон в эстроген. Это может спровоцировать появление лишнего веса, проблемы с менструальным циклов и увеличит риск развития фиброзных опухолей.

Использовать косметические средства с парабенами

Шампуни, кондиционеры, лосьоны и гели для ванн с парабенами могут повлиять на ваш гормональный баланс и повысить риск развития рака.

Забывать о включении питательных микроэлементов в свой рацион

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Когда вашей щитовидной железе не хватает меди, цинка, селена или витамина D, у вас может наблюдаться увеличение веса, задержка жидкости, усталость или выпадение волос.



Какие привычки провоцируют гормональный дисбаланс pinterest.com

Использовать слишком много дезинфицирующего средства для рук

Эта привычка нарушает баланс между здоровыми и вредными бактериями и ослабляет иммунную систему. В частности, такие соединения, как триклозан, нарушают баланс эстрогена и влияют на функцию гормонов щитовидной железы.

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