Волосы, как и кожа, быстрее всего реагируют на изменения в организме, поэтому их можно считать показателями здоровья, настроения, стресса и самочувствия.

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Мы привыкли полагать, что качество и внешний вид волос зависят только от внешних факторов. Но не все так просто. Волосы – индикатор, который указывает на сбои в работе организма. И если все списывать только на плохой шампунь и кондиционер, то можно упустить начало проблем со здоровьем. Ivona расскажет на что стоит обратить внимание.

Перхоть

Причиной появления перхоти является использование большого количества продуктов для волос. Также перхоть может появиться в результате пристрастия к диетам когда жиры и углеводы практически или полностью исключаются из рациона.

Другими причинами появления перхоти могут быть стресс, проблемы с желудочно-кишечным трактом или иммунодефицит. Так называемая жирная перхоть с желтыми хлопьями, как правило, является симптомом дерматологической патологии: себорейный дерматит. В этом случае использование шампуня от перхоти недостаточно, и необходимо посетить трихолога для более подробного изучения проблемы.



О каких проблемах со здоровьем могут рассказать волосы depositphotos.com

Тонкие и ломкие волосы

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Тонкие и ломкие волосы являются следствием неправильного питания или дефицита белка. Когда организм испытывает недостаток белка в организме, это отражается на качестве кожи, жесткости ногтей и силе волос. Стоит начать есть больше фруктов и пройти курс омега-3 жирных кислот.

Однако существуют трудности, которые могут указывать на более серьезные заболевания. Например, ломкие волосы являются одним из симптомов болезни Кушинга. Чтобы понять, относится ли это к вашему случаю, стоит обратить внимание и наблюдать, беспокоят ли вас такие симптомы этого заболевания, как: хроническая бессонница, высокое кровяное давление и боли в спине.

Выпадение волос

Потеря 100 волос в день считается нормальной. Более интенсивно они начинают выпадать, во время беременности или из-за менопаузы. Активное выпадение волос может быть связано со сбоями в работе эндокринной системы, слабой иммунной системой, с дефицитом витаминов или из-за стресса.



О каких проблемах со здоровьем могут рассказать волосы depositphotos.com

Жирные волосы

Жирные волосы обычно говорят о неправильной диете с преобладанием в рационе животных жиров. Чтобы попытаться решить проблему, стоит ограничить мясные, жирные и жареные блюда, а также исключить сладости копчености, алкоголь и сократить количества кофе в рационе. Если ограничение в еде не помогает решить эту проблему, то это может сигнализировать о гормональном дисбалансе или проблемах с печенью.

Ранняя седина

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Появление седых волос во многом зависит от генетической предрасположенности. В среднем седые волосы начинают появляться в волосах женщины после 30 или 40 лет, но нестандартные ситуации также возникают, когда седые волосы появляются в волосах очень молодых людей и даже подростков.

Преждевременные седые волосы влияют не на все волосы, а на определенные участки. Очень часто это является следствием сильного стресса, постоянной усталости и даже неудачной диеты, например, состоящей из резкого снижения белка.



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