Фолиевая кислота играет большую роль для женского организма.

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Многие женщины не понаслышке знают, что такое фолиевая кислота, ведь именно эту добавку чаще всего прописывают при подготовке и во время беременности, тем не менее это вещество необходимо не только беременным. Начнем с того, что фолиевая кислота, они же фолаты (натуральная форма) - это все витамин B9. Фолиевая кислота отличается лишь тем, что ее происхождение сугубо синтетическое, в отличие от фолатов. Перед тем, как фолиевая кислота будет использована организмом, она должна стать витамином B9.

Витамин B9 играет важную роль во многих процессах внутри организма и его потребление в виде фолиевой кислоты или фолатов имеет несколько важных преимуществ для здоровья:

Предупреждение дефекта нервной трубки у новорожденного

Ученые отследили связь между дефицитом фолатов беременной и возникновением пороков развития головного мозга, позвоночника или спинного мозга у ребенка, связанных с внутриутробными изменениями нервной трубки. Вопреки устоявшемуся мнению, что фолиевую кислоту необходимо принимать только во время беременности, врачи рекомендуют всем женщинам репродуктивного возраста принимать в виде добавки не менее 400 мкг фолиевой кислоты в день.



Почему организму нужна фолиевая кислота pinterest.com

Защита от рака

Высокое потребление фолиевой кислоты может защитить от некоторых видов рака, включая рак молочной железы, кишечника, легких и поджелудочной железы.

Фолаты участвуют в экспрессии генов (т.е. с их активностью), поэтому некоторые ученые считают, что низкий уровень фолиевой кислоты может привести к увеличению риска аномального роста клеток и развития рака.

Низкие уровни B9 также способствуют образованию легко разрушаемой ДНК, что может увеличить риск развития рака.

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Тем не менее, существуют и доказательства, когда повышенное потребление фолиевой кислоты приводило к росту опухолей у людей, которые ранее уже болели онкологическими заболеваниями.

Снижение уровня гомоцистеина

Адекватное количество фолатов в организме может повлиять на снижение уровня гомоцистеина, воспалительной молекулы, связанной с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Так как фолиевая кислота необходима в процессе превращения гомоцистеина в другую молекулу, которая называется метионин. При дефиците фолатов этот процесс замедляется, и уровень гомоцистеина повышается.



Почему организму нужна фолиевая кислота pinterest.com

Где брать фолиевую кислоту?

Именно фолиевая кислота является синтетическим продуктом, поэтому основной источник ее получения - биологически активные добавки. Иногда фолиевую кислоту производители добавляют в состав некоторых продуктов.

Тем не менее фолаты (натуральные вещества) можно получить из продуктов питания, например, из печени, чечевицы, фасоли, шпината и брокколи.

Симптомы недостатка фолатов в организме

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Дефицит фолатов встречается достаточно редко в развитых странах. Тем не менее, люди с воспалительными заболеваниями кишечника, курящие или те, кто пьет чрезмерное количество алкоголя, с большей вероятностью имеют дефицит фолатов.

Признаки и симптомы дефицита фолиевой кислоты включают:

Повышенные уровни гомоцистеина в крови

Анемия с увеличенными эритроцитами

Утомляемость

Слабость

Раздражительность

Нарушение дыхания

Дефицит фолатов можно проверить с помощью анализа крови на количество фолатов в эритроцитах.



Почему организму нужна фолиевая кислота pinterest.com

Побочные эффекты

Как и всегда, существуют некоторые побочные эффекты и меры предосторожности, которые следует учитывать при потреблении фолиевой кислоты.

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Не распознанный дефицит витамина B12: Мегалобластная анемия может быть признаком дефицита как фолатов, так и витамина B12. Фолиевая кислота может исправить анемию, но не устранить дефицит витамина В12, что чревато повреждением нервной системы.

Риск развития рака. Как было сказано ранее, некоторые исследования обнаружили связь между потреблением фолиевой кислоты и развитием некоторых видов рака. Фолиевая кислота также может способствовать повторному росту ранее существовавших опухолей.

Накопление свободной фолиевой кислоты: поскольку превращение фолиевой кислоты в ее активную форму процесс достаточно медленный, свободная фолиевая кислота может накапливаться в крови. Чаще всего это связывают с плохим иммунитетом и снижением функции мозга.

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Кроме того, некоторые люди имеют генетические мутации, которые снижают их способность превращать фолиевую кислоту в активную форму витамина B9. Именно по этой причине рекомендовано выбирать БАДы с содержанием активной формы фолатов, которые будут полностью использованы организмом.

Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом фолиевой кислоты.

Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина.

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