Дефицит белка негативно сказывается на здоровье.

Читай также: Тыквенные семечки: вред и польза

Белок – основной строительный элемент нашего тела и необходимый микронутриент для нормального функционирования всех систем организма. В наше время достаточно сложно заработать себе дефицит белка, однако такие случаи бывают и это негативно влияет на здоровье. Чаще всего дефицит наблюдается у людей, страдающих анорексией, раком или в случае тяжелого недоедания, не диагностированной болезни Крона, иногда у веганов или людей, которые придерживаются сыроедения.

Дефицит белка может вызвать изменения в составе тела, которые развиваются в течение длительного периода времени, такие как истощение мышц. Самая тяжелая форма дефицита белка известна как квашиоркор. Чаще всего диагностируется у детей в развивающихся странах, где голод и несбалансированное питание являются обычным явлением.

Дефицит белка может повлиять практически на все аспекты функционирования организма. В результате это связано со многими симптомами. Некоторые из этих симптомов могут начать проявляться даже тогда, когда дефицит белка незначителен.



Дефицит белка: как определить pinterest.com

Частые переломы

Наши кости нуждаются не только в здоровой дозе кальция - им также необходим белок. К такому выводу пришли ученые, которые установили, что диета с высоким содержанием белка может помочь защитить кости.

Читай также: Какие витамины нужны после 30

Когда мы не получаем достаточного количества белка для питания органов и мозга, тело заимствует его из других источников, включая хранилища в наших скелетных мышечных тканях. Без поддержки сильной скелетной мышечной ткани наши кости более подвержены травмам, таким как переломы и трещины.

Ломкие ногти и волосы

Поскольку белок является неотъемлемым составляющим волос и ногтей, ногти могут стать мягче, а волосы со временем более ломкими. Тусклость волос, потеря густоты, выпадение и прекращение роста – частые признаки дефицита белка, ведь таким образом организм сохраняет запасы белка и забирает необходимое количество на работу «более важных» органов.

Похудение

В случае дефицита белка похудение не сулит ничего хорошего, поскольку происходит за счет разрушения мышц. Меняется состав тела с преобладанием жира.



Дефицит белка: как определить pinterest.com

Слабость

Со временем люди, которые потребляют недостаточное количество белка, могут чувствовать себя более уставшими или вялыми, чем обычно. В этом случае играет роль потеря мышечной массы и то, что белок является компонентом гемоглобина, который присутствует в красных кровяных клетках и транспортирует кислород по всему организму. А слишком низкий уровень кислорода может вызвать слабость или одышку.

Частые простуды

Читай также: Каши, которые помогают похудеть

Белок является одним из строительных блоков антител, которые вырабатываются иммунной системой организма для борьбы с чужеродными захватчиками, такими как бактерии и вирусы. Если вы испытываете дефицит белка, есть высокая вероятность нарушения иммунной системы и, как результат, частых заболеваний.

Отеки

Отеки вызваны низким содержанием сывороточного альбумина, который является наиболее распространенным белком в плазме крови. Одной из основных функций альбумина является поддержание онкотического давления - силы, которая втягивает жидкость в кровообращение. Таким образом, альбумин предотвращает накопление избыточного количества жидкости в тканях и органах.

Из-за снижения уровня сывороточного альбумина острый дефицит белка приводит к снижению онкотического давления. В результате жидкость накапливается в тканях, вызывая отек. Такой симптом указывает на достаточно серьезный и длительный дефицит белка и в развитых странах встречается редко.



Дефицит белка: как определить pinterest.com

Сколько белка необходимо?

Не у всех одинаковая потребность в белке. Это зависит от многих факторов, включая массу тела, мышечную массу, физическую активность и возраст. Вес тела является наиболее важным фактором, определяющим потребности в белке. В результате рекомендации обычно представлены в граммах на килограмм массы тела.

Рекомендуемая суточная норма 0,8 грамма на килограмм, что соответствует 66 граммам белка в день для взрослого человека весом 75 кг. По оценкам ученых, этого должно быть достаточно для большинства людей.

Читай также: Одержимость едой: первые сигналы

Пожилым людям рекомендовано повышенное потребление белка (до 1,2–1,5 г на кг). Проще говоря, если вы старше или физически активны, ваши ежедневные потребности в белке, вероятно, выше, чем текущая рекомендуемая дневная норма в 0,8 грамм на килограмм.

Напомним, что самые богатые источники белка включают рыбу, мясо, яйца, молочные продукты и бобовые.



Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

Ранее мы писали, полезно ли растительное молоко.