Тыквенные семечки: вред и польза
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О полезных свойствах тыквы известно всем. Но вот тыквенные семечки многие недооценивают, некоторые их выкидывают. А ведь они также полезны для здоровья. Ivona расскажет, почему нужно есть семена тыквы и какое влияние они оказывают на наше здоровье.
Полезные свойства тыквенных семечек:
Тыквенные семечки являются источником белка, они богаты минералами, жирными кислотами и аминокислотами. В составе тыквенных семечек содержаться витамины, такие как K и B, а также антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами и уменьшают воспаление.
- Магний
Этот минерал играет очень важную роль в нескольких системах и процессах организма, поэтому его регулярное употребление может помочь предотвратить некоторые заболевания. Он способствует повышению плотности костной ткани и предотвращает развитие остеопороза.
- Цинк
Тыквенные семечки также являются важным источником цинка, минерала, который влияет не только на производство и деление клеток, но и на регулирование настроения, сна, вкуса и здоровья кожи.
- Аминокислоты
Тыквенные семечки являются источником триптофана. Эта аминокислота необходима для производства 5-гидрокситриптофана (5-HTP), который оказывает большое влияние на нашу эмоциональную сторону, контролируя настроение, сон, уровень тревоги и аппетит.
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Стоит отметить, что в случае депрессий эта аминокислота часто используется в качестве формы лечения. Она естественным образом повышает уровень серотонина в мозге и является одним из базовых ингредиентов антидепрессантов.
- Снижают уровень холестерина
В сочетании с клетчаткой и антиоксидантами жирные кислоты омега-3 и омега-6, присутствующие в семенах тыквы, являются важными союзниками в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний печени.
Исследования показали, что эта комбинация помогает снизить уровень холестерина в крови, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, регулярное употребление омега-3, по-видимому, снижает риск тромбоза и аритмии.
- Тыквенные семечки для мужского здоровья
Уникальная комбинация питательных веществ помогает при лечении проблем с простатой и мочевым пузырем у мужчин. Тыквенные семечки значительно уменьшают симптомы доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), более известные как увеличение простаты, а также симптомы гиперактивности мочевого пузыря.
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Содержание цинка и антиоксидантов также играет важную роль в производстве и качестве сперматозоидов. Кроме того, антиоксиданты в сочетании с другими ингредиентами семян тыквы помогают поддерживать здоровый уровень тестостерона и могут способствовать мужской фертильности.
Есть ли противопоказания:
Тыквенные семечки приносят много пользы для здоровья, и их очень легко добавить в рацион. Но чрезмерное потребление может негативно сказать на самочувствии.
- Расстройство желудка
Семена тыквы богаты клетчаткой, питательным веществом, которое облегчает пищеварение и способствует здоровью кишечника. Однако чрезмерное потребление этих семян может иметь противоположный эффект, который может привести к расстройству желудка и воспалению пищевода.
Кроме того, из-за его богатства жирными кислотами большое количество семян тыквы может перегружать желудок.
- Диарея, метеоризм и боль в животе
Клетчатка является стимулятором здоровья пищеварительной и кишечной системы, но потребление большого количества этого питательного вещества может вызвать перегрузку организма. Когда вы потребляете больше клетчатки, чем организм привык к переработке, обычными симптомами являются диарея и метеоризм.
- Аллергия
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Это редкий побочный эффект потребления тыквенных семечек, но о нем все же следует помнить. В отличие от других семян, симптомы аллергии проявляются в основном на коже в виде экземы или раздражения.
Ранее мы назвали полезные свойства тыквы.
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