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Как кофе влияет на организм: ответ диетолога

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Диетолог ответила на популярный вопрос.
Как кофе влияет на организм: мнение диетолога
Как кофе влияет на организм: мнение диетолога
pinterest.com

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, что следует знать о кофе. 

Диетолог отметила, что кофе - это полезный продукт питания. Так как в натуральном кофе содержатся вещества, которые обладают стимулирующей, тонизирующей и антиоксидантной активностью. И в тоже время, злоупотребление этим напитком может привести к побочным последствиям.

Давайте их рассмотрим:

  • кофе стимулирует выработку инсулина. А хронически повышенный уровень инсулина может вести к ожирению.
  • в кофе содержится кофеин, который возбуждает нервную систему, повышает давление, мочеотделение, сужает сосуды. А это в свою очередь может спровоцировать “образование целлюлита”.
  • более трех чашек в день вызывает обезвоживание.
  • регулярное употребление вызывает привыкание нервной системы к стимулятору, не получая который, мы становимся вялыми и раздражительными.
  • безопасное количество - до 3-х чашек в день, если при этом не пить чай.

Как кофе влияет на организм: мнение диетолога
Как кофе влияет на организм: мнение диетолога
pinterest.com

Кофе и молоко:

  • При добавлении молока или сливок раздражающее действие кофеина на слизистую оболочку желудка снижается. Но в таком случае необходимо также регулировать количество молока. Ведь оно содержит жир и молочный сахар - лактозу..
  •  Если выпили латте - это считается перекус, по калориям так точно. По этой причине я не рекомендую пить кофе с молоком между приемами пищи.

Ранее мы писали, почему нужно морозить фрукты и овощи. 
 

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Теги: кофе, Светлана Фус, советы диетолога
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