Как кофе влияет на организм: ответ диетолога
Диетолог ответила на популярный вопрос.
Читай также: Диетолог назвала полезные свойства меда
Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, что следует знать о кофе.
Диетолог отметила, что кофе - это полезный продукт питания. Так как в натуральном кофе содержатся вещества, которые обладают стимулирующей, тонизирующей и антиоксидантной активностью. И в тоже время, злоупотребление этим напитком может привести к побочным последствиям.
Давайте их рассмотрим:
- кофе стимулирует выработку инсулина. А хронически повышенный уровень инсулина может вести к ожирению.
- в кофе содержится кофеин, который возбуждает нервную систему, повышает давление, мочеотделение, сужает сосуды. А это в свою очередь может спровоцировать “образование целлюлита”.
- более трех чашек в день вызывает обезвоживание.
- регулярное употребление вызывает привыкание нервной системы к стимулятору, не получая который, мы становимся вялыми и раздражительными.
- безопасное количество - до 3-х чашек в день, если при этом не пить чай.
Кофе и молоко:
- При добавлении молока или сливок раздражающее действие кофеина на слизистую оболочку желудка снижается. Но в таком случае необходимо также регулировать количество молока. Ведь оно содержит жир и молочный сахар - лактозу..
- Если выпили латте - это считается перекус, по калориям так точно. По этой причине я не рекомендую пить кофе с молоком между приемами пищи.
Ранее мы писали, почему нужно морозить фрукты и овощи.
Полная версия правил