Как кофе влияет на организм: ответ диетолога

Диетолог ответила на популярный вопрос.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, что следует знать о кофе.

Диетолог отметила, что кофе - это полезный продукт питания. Так как в натуральном кофе содержатся вещества, которые обладают стимулирующей, тонизирующей и антиоксидантной активностью. И в тоже время, злоупотребление этим напитком может привести к побочным последствиям.



Давайте их рассмотрим:

кофе стимулирует выработку инсулина. А хронически повышенный уровень инсулина может вести к ожирению.

в кофе содержится кофеин, который возбуждает нервную систему, повышает давление, мочеотделение, сужает сосуды. А это в свою очередь может спровоцировать “образование целлюлита”.

более трех чашек в день вызывает обезвоживание.

регулярное употребление вызывает привыкание нервной системы к стимулятору, не получая который, мы становимся вялыми и раздражительными.

безопасное количество - до 3-х чашек в день, если при этом не пить чай.

Как кофе влияет на организм: мнение диетолога pinterest.com

При добавлении молока или сливок раздражающее действие кофеина на слизистую оболочку желудка снижается. Но в таком случае необходимо также регулировать количество молока. Ведь оно содержит жир и молочный сахар - лактозу..

Если выпили латте - это считается перекус, по калориям так точно. По этой причине я не рекомендую пить кофе с молоком между приемами пищи.

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