Узнайте, какие продукты укрепляют сосуды и снижают риск развития инфаркта и инсульта.

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Ежедневно из-за сердечно-сосудистых заболеваний умирают тысячи людей. С возрастом эластичность сосудов ухудшается и это может отразиться на здоровье. Некоторые продукты способны укреплять сосуды, тем самым снижая риски возникновения инфаркта и инсульта.

Холодноводная рыба

Лосось, треска, скумбрия и другие холодноводные рыбы богаты омега-3 жирами полезны для системы кровообращения. Омега-3 не только помогают уменьшить воспаление, но и помогают уменьшить “липкость“ тромбоцитов в крови.



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Орехи

В орехах есть два питательных вещества, которые улучшают кровообращение: магний и L-аргинин. Магний помогает артериям расслабиться, чтобы они могли расширяться и сжиматься, а L-аргинин используется для производства оксида азота, соединения, которое также способствует расширению артерий.

Апельсин

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Апельсины богаты витамином С, который имеет огромные преимущества для системы кровообращения. Витамин С необходим для образования коллагена, который является основным строительным материалом для создания и поддержания “микроциркуляци“. Это также еще один мощный антиоксидант.



Продукты, которые укрепляют сосуды pinterest.com

Чеснок

Чеснок снижает кровяное давление и улучшает кровообращение. Исследования, проводившиеся десятилетиями, связывают чеснок с пониженным кровяным давлением, и считается, что это происходит потому, что ключевой компонент чеснока, аллицин, помогает расширять артерии. Единственная проблема заключается в том, что аллицин быстро разлагается под воздействием тепла - поэтому, если чеснок лучше есть в сыром виде.

Темный шоколад

Это сладкое лакомство полно питательных веществ, которые улучшают кровообращение и кровоток, в частности, флавоноиды. Флавоноиды являются мощными антиоксидантами, что означает, что они помогают остановить активность свободных радикалов и предотвратить воспаление.

Редиска

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Редиска богата минералами, в том числе калием, которые помогают нормализовать кровяное давление и улучшить кровообращение.

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