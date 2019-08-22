Узнайте, что следует знать об этом расстройстве.

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Глава Минздрава Уляна Супрун на своей страничке в Facebook рассказала, то такое ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство.



ПТСР - это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР. Если ничего не делать, это может закончиться разрушением отношений, и негативно скажется на работе и здоровье.



Супрун назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства Depositphotos

Ветераны войны.

Гражданские, которые находились в зоне боевых действий.

Жертвы сексуального или физического насилия.

Пленные и жертвы пыток.

Жертвы торговли людьми, сексуального рабства.

Жертвы или свидетели постоянного домашнего насилия.

Жертвы буллинга, в том числе в школе.

Дети, испытывающие неглект (ими не занимаются, даже не кормят, погубленные родителями дети), физического и сексуального насилия.

Свидетели терактов.

Люди, которые находились в зоне стихийного бедствия.

Женщины, которые пережили травматические роды и жестокое обращение медицинского персонала,

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Ключевые факторы развития ПТСР – это индивидуальная уязвимость или устойчивость и его рассматривают как следствие провокации внешними стрессовыми факторами уже существующей склонности к травматизации. Также исследования показали, что на 40% ПТСР может быть связана с наследственностью и усугубляется алкоголем.



Супрун назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства Depositphotos

Основные симптомы проявления ПТСР:

Постоянные мысли о травматическом событии. Они возникают непроизвольно, снятся, или возвращаются как флэшбэки (старые воспоминания, которые вновь ярко вернулись), когда какой-то триггер напоминает о травме.

Жизнь в полной боевой готовности. Такой человек мгновенно загорается, раздражается, беспокоится и переживает мысли о собственной безопасности. Тревожность может проявляться в нарушении сна, внимания или иметь физическое отображение: запоры, несварение, гипертонус мышц или тахикардия.

Такой человек мгновенно загорается, раздражается, беспокоится и переживает мысли о собственной безопасности. Тревожность может проявляться в нарушении сна, внимания или иметь физическое отображение: запоры, несварение, гипертонус мышц или тахикардия. Избежание упоминаний о травме - нежелание говорить о событии или быть рядом с людьми, которые напоминают. Эмоциональная пустота, отстранение от близких и потеря интереса к некогда любимым вещей. Последнее очень напоминает признаки депрессивного расстройства.

Панические атаки: ощущение сильного страха, поверхностное дыхание, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение и боль за грудиной.

Хроническая боль, головные боли, диарея, ощущение сжатия и жжения за грудиной, судороги, боль в пояснице.

Недоверие: потеря доверия к людям и убеждение, что мир опасен.

Неприятности в повседневной жизни: проблемы с работой или поиском, в школе или отношениях.

Злоупотребление алкоголем, сигаретами и наркотиками.

Проблемы в отношениях, удаление от партнера / партнерши.

Суицидальные мысли. Если такие мысли возникают, скажите близким и обратитесь за психологической поддержкой.

Супрун назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства Depositphotos

Человека, у которого диагностировали ПТСР, следует заверить, что он не сумасшедший, и это пройдет. Специалист - психотерапевт, психиатр, социальный работник, квалифицированный работать с травмированными людьми, - должен предоставить информацию о ПТСР и его преодоления, лучше в письменной форме.

Следует найти группу поддержки, которую ведет специалист. Нередко ПТСР со временем проходит без применения медикаментов, но просто так ждать, что пройдет, нельзя. ПТСР следует “осторожно наблюдать“ и быть настороже, чтобы не стало хуже.

Создать безопасную среду. Следует избавиться от триггеров травматических воспоминаний. Именно поэтому нельзя запускать фейерверки в стране, где идет война. Среди нас взрослые и дети, которые слишком хорошо помнят гранатометы и “Тополь“.

Провести работу с близкими. Они должны понять, что происходит, в чем причина и как предотвратить панические атаки и флэшбэки, или что делать, когда они происходят.

Работать с пациентами и проводить кампанию в обществе относительно надлежащего использования языка. Нельзя допускать стигматизации, языка ненависти, исключения людей из общества.

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