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Супрун назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства

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Узнайте, что следует знать об этом расстройстве.
Супрун назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства
Супрун назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства
pinterest.com

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Глава Минздрава Уляна Супрун на своей страничке в Facebook рассказала, то такое ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство.

ПТСР - это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР. Если ничего не делать, это может закончиться разрушением отношений, и негативно скажется на работе и здоровье. 

Супрун назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства
Супрун назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства
Depositphotos


Кто склонен к появлению ПТСР:

  • Ветераны войны.
  • Гражданские, которые находились в зоне боевых действий.
  • Жертвы сексуального или физического насилия.
  • Пленные и жертвы пыток.
  • Жертвы торговли людьми, сексуального рабства.
  • Жертвы или свидетели постоянного домашнего насилия.
  • Жертвы буллинга, в том числе в школе.
  • Дети, испытывающие неглект (ими не занимаются, даже не кормят, погубленные родителями дети), физического и сексуального насилия.
  • Свидетели терактов.
  • Люди, которые находились в зоне стихийного бедствия.
  • Женщины, которые пережили травматические роды и жестокое обращение медицинского персонала, 

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Ключевые факторы развития ПТСР – это индивидуальная уязвимость или устойчивость и его рассматривают как следствие провокации внешними стрессовыми факторами уже существующей склонности к травматизации. Также исследования показали, что на 40% ПТСР может быть связана с наследственностью и усугубляется алкоголем.

Супрун назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства
Супрун назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства
Depositphotos

Основные симптомы проявления ПТСР:

  • Постоянные мысли о травматическом событии. Они возникают непроизвольно, снятся, или возвращаются как флэшбэки (старые воспоминания, которые вновь ярко вернулись), когда какой-то триггер напоминает о травме.
  • Жизнь в полной боевой готовности. Такой человек мгновенно загорается, раздражается, беспокоится и переживает мысли о собственной безопасности. Тревожность может проявляться в нарушении сна, внимания или иметь физическое отображение: запоры, несварение, гипертонус мышц или тахикардия.
  • Избежание упоминаний о травме - нежелание говорить о событии или быть рядом с людьми, которые напоминают. Эмоциональная пустота, отстранение от близких и потеря интереса к некогда любимым вещей. Последнее очень напоминает признаки депрессивного расстройства.
  • Панические атаки: ощущение сильного страха, поверхностное дыхание, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение и боль за грудиной.
  • Хроническая боль, головные боли, диарея, ощущение сжатия и жжения за грудиной, судороги, боль в пояснице.
  • Недоверие: потеря доверия к людям и убеждение, что мир опасен.
  • Неприятности в повседневной жизни: проблемы с работой или поиском, в школе или отношениях.
  • Злоупотребление алкоголем, сигаретами и наркотиками.
  • Проблемы в отношениях, удаление от партнера / партнерши.
  • Суицидальные мысли. Если такие мысли возникают, скажите близким и обратитесь за психологической поддержкой.

Супрун назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства
Супрун назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства
Depositphotos

Как нужно себя вести с теми, у кого было диагностировано ПТСР.

  • Человека, у которого диагностировали ПТСР, следует заверить, что он не сумасшедший, и это пройдет. Специалист - психотерапевт, психиатр, социальный работник, квалифицированный работать с травмированными людьми, - должен предоставить информацию о ПТСР и его преодоления, лучше в письменной форме.
  • Следует найти группу поддержки, которую ведет специалист. Нередко ПТСР со временем проходит без применения медикаментов, но просто так ждать, что пройдет, нельзя. ПТСР следует “осторожно наблюдать“ и быть настороже, чтобы не стало хуже.
  • Создать безопасную среду. Следует избавиться от триггеров травматических воспоминаний. Именно поэтому нельзя запускать фейерверки в стране, где идет война. Среди нас взрослые и дети, которые слишком хорошо помнят гранатометы и “Тополь“.
  • Провести работу с близкими. Они должны понять, что происходит, в чем причина и как предотвратить панические атаки и флэшбэки, или что делать, когда они происходят.
  • Работать с пациентами и проводить кампанию в обществе относительно надлежащего использования языка. Нельзя допускать стигматизации, языка ненависти, исключения людей из общества.

Ранее мы писали, какие продукты помогают справиться с депрессией. 

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Теги: Уляна Супрун, ПТРС, депрессия
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Комментариев (1)
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MNI1957    22.08.2019, 12:00
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MNI1957
она ночами не спит.всё лекции строчит.здравоохранение,где,с у к а
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