Супрун назвала симптомы посттравматического стрессового расстройства
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Глава Минздрава Уляна Супрун на своей страничке в Facebook рассказала, то такое ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство.
ПТСР - это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР. Если ничего не делать, это может закончиться разрушением отношений, и негативно скажется на работе и здоровье.
Кто склонен к появлению ПТСР:
- Ветераны войны.
- Гражданские, которые находились в зоне боевых действий.
- Жертвы сексуального или физического насилия.
- Пленные и жертвы пыток.
- Жертвы торговли людьми, сексуального рабства.
- Жертвы или свидетели постоянного домашнего насилия.
- Жертвы буллинга, в том числе в школе.
- Дети, испытывающие неглект (ими не занимаются, даже не кормят, погубленные родителями дети), физического и сексуального насилия.
- Свидетели терактов.
- Люди, которые находились в зоне стихийного бедствия.
- Женщины, которые пережили травматические роды и жестокое обращение медицинского персонала,
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Ключевые факторы развития ПТСР – это индивидуальная уязвимость или устойчивость и его рассматривают как следствие провокации внешними стрессовыми факторами уже существующей склонности к травматизации. Также исследования показали, что на 40% ПТСР может быть связана с наследственностью и усугубляется алкоголем.
Основные симптомы проявления ПТСР:
- Постоянные мысли о травматическом событии. Они возникают непроизвольно, снятся, или возвращаются как флэшбэки (старые воспоминания, которые вновь ярко вернулись), когда какой-то триггер напоминает о травме.
- Жизнь в полной боевой готовности. Такой человек мгновенно загорается, раздражается, беспокоится и переживает мысли о собственной безопасности. Тревожность может проявляться в нарушении сна, внимания или иметь физическое отображение: запоры, несварение, гипертонус мышц или тахикардия.
- Избежание упоминаний о травме - нежелание говорить о событии или быть рядом с людьми, которые напоминают. Эмоциональная пустота, отстранение от близких и потеря интереса к некогда любимым вещей. Последнее очень напоминает признаки депрессивного расстройства.
- Панические атаки: ощущение сильного страха, поверхностное дыхание, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение и боль за грудиной.
- Хроническая боль, головные боли, диарея, ощущение сжатия и жжения за грудиной, судороги, боль в пояснице.
- Недоверие: потеря доверия к людям и убеждение, что мир опасен.
- Неприятности в повседневной жизни: проблемы с работой или поиском, в школе или отношениях.
- Злоупотребление алкоголем, сигаретами и наркотиками.
- Проблемы в отношениях, удаление от партнера / партнерши.
- Суицидальные мысли. Если такие мысли возникают, скажите близким и обратитесь за психологической поддержкой.
Как нужно себя вести с теми, у кого было диагностировано ПТСР.
- Человека, у которого диагностировали ПТСР, следует заверить, что он не сумасшедший, и это пройдет. Специалист - психотерапевт, психиатр, социальный работник, квалифицированный работать с травмированными людьми, - должен предоставить информацию о ПТСР и его преодоления, лучше в письменной форме.
- Следует найти группу поддержки, которую ведет специалист. Нередко ПТСР со временем проходит без применения медикаментов, но просто так ждать, что пройдет, нельзя. ПТСР следует “осторожно наблюдать“ и быть настороже, чтобы не стало хуже.
- Создать безопасную среду. Следует избавиться от триггеров травматических воспоминаний. Именно поэтому нельзя запускать фейерверки в стране, где идет война. Среди нас взрослые и дети, которые слишком хорошо помнят гранатометы и “Тополь“.
- Провести работу с близкими. Они должны понять, что происходит, в чем причина и как предотвратить панические атаки и флэшбэки, или что делать, когда они происходят.
- Работать с пациентами и проводить кампанию в обществе относительно надлежащего использования языка. Нельзя допускать стигматизации, языка ненависти, исключения людей из общества.
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