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Признаки хламидиоза, которые следует знать

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Если вовремя не обнаружить хламидиоз, то могут возникнуть осложнения со здоровьем.
Признаки хламидиоза, которые следует знать
Признаки хламидиоза, которые следует знать
depositphotos.com

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Это инфекция,  которая протекает бессимптомно. В большинстве случаев люди не осознают, что у них хламидиоз: это одна из причин, почему это такая распространенная инфекция и почему так важно проходить обследование.

Если вовремя не обнаружить хламидиоз и не лечить его, то он может повлиять на репродуктивную систему, вызвать эпидидимит или привести к бесплодию.

Основные признаки, на которые стоит обратить внимание:

  • боль при мочеиспускании;
  • боль в нижней части живота,
  • боль во время секса. 

Признаки хламидиоза, которые следует знать
Признаки хламидиоза, которые следует знать
Depositphotos

Признаки хламидиоза у женщин:

  • кровотечение в перерывах между менструациями и после секса;
  • болезненные месячные;
  • тошнота
  • желтые или зеленоватые выделения из влагалища, которые могут иметь неприятный запах; 
  • зуд или сильная боль в области вульвы;

Признаки хламидиоза у мужчин:

  • Выделения из полового члена;
  • боль в яичках.

Признаки хламидиоза, которые следует знать
Признаки хламидиоза, которые следует знать
Depositphotos

Кто в зоне риска:

  • те, у кого уже были заболевания. предающиеся половым путем;
  • те, у кого несколько сексуальных партнеров;
  • те, кто выбирают незащищенный секс.

Какие осложнения могут быть:

  • хламидиоз у женщин может привести  к воспалению тазовых органов  к пневмонии и серьёзным глазным инфекциям у младенцев, рождённых от инфицированных матерей;
  • хламидиоз у мужчин может быть причиной развития простатита, уретрит, эпидидимита.

Ранее мы писали, как обнаружить венерические заболевания. 

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Теги: хламидиоз, признаки, венерические заболевания
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