Если вовремя не обнаружить хламидиоз, то могут возникнуть осложнения со здоровьем.

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Это инфекция, которая протекает бессимптомно. В большинстве случаев люди не осознают, что у них хламидиоз: это одна из причин, почему это такая распространенная инфекция и почему так важно проходить обследование.

Если вовремя не обнаружить хламидиоз и не лечить его, то он может повлиять на репродуктивную систему, вызвать эпидидимит или привести к бесплодию.

Основные признаки, на которые стоит обратить внимание:

боль при мочеиспускании;

боль в нижней части живота,

боль во время секса.

Признаки хламидиоза, которые следует знать Depositphotos

кровотечение в перерывах между менструациями и после секса;

болезненные месячные;

тошнота

желтые или зеленоватые выделения из влагалища, которые могут иметь неприятный запах;

зуд или сильная боль в области вульвы;

Признаки хламидиоза у мужчин:

Выделения из полового члена;

боль в яичках.

Признаки хламидиоза, которые следует знать Depositphotos

те, у кого уже были заболевания. предающиеся половым путем;

те, у кого несколько сексуальных партнеров;

те, кто выбирают незащищенный секс.

Какие осложнения могут быть:

хламидиоз у женщин может привести к воспалению тазовых органов к пневмонии и серьёзным глазным инфекциям у младенцев, рождённых от инфицированных матерей;

хламидиоз у мужчин может быть причиной развития простатита, уретрит, эпидидимита.

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