Признаки хламидиоза, которые следует знать
Если вовремя не обнаружить хламидиоз, то могут возникнуть осложнения со здоровьем.
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Это инфекция, которая протекает бессимптомно. В большинстве случаев люди не осознают, что у них хламидиоз: это одна из причин, почему это такая распространенная инфекция и почему так важно проходить обследование.
Если вовремя не обнаружить хламидиоз и не лечить его, то он может повлиять на репродуктивную систему, вызвать эпидидимит или привести к бесплодию.
Основные признаки, на которые стоит обратить внимание:
- боль при мочеиспускании;
- боль в нижней части живота,
- боль во время секса.
Признаки хламидиоза у женщин:
- кровотечение в перерывах между менструациями и после секса;
- болезненные месячные;
- тошнота
- желтые или зеленоватые выделения из влагалища, которые могут иметь неприятный запах;
- зуд или сильная боль в области вульвы;
Признаки хламидиоза у мужчин:
- Выделения из полового члена;
- боль в яичках.
Кто в зоне риска:
- те, у кого уже были заболевания. предающиеся половым путем;
- те, у кого несколько сексуальных партнеров;
- те, кто выбирают незащищенный секс.
Какие осложнения могут быть:
- хламидиоз у женщин может привести к воспалению тазовых органов к пневмонии и серьёзным глазным инфекциям у младенцев, рождённых от инфицированных матерей;
- хламидиоз у мужчин может быть причиной развития простатита, уретрит, эпидидимита.
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