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Каши, которые помогают похудеть

Комментариев: 2
Узнайте, какие каши добавить в рацион, если хотите похудеть.
Каши, которые помогают похудеть
Каши, которые помогают похудеть
pinterest.com

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Когда слышишь слово “каш“, то сразу же вспоминается детство и манка, которую так многие не любили. Но если хотите избавиться от лишнего веса, то в рацион нужно добавлять каши. Ivona подготовила список каш, которые помогают похудеть.

  • Теф

Это не самая популярная каша, но она очень полезна.  Она богата углеводами, клетчаткой, в ней содержится много железа. Еще одним преимуществом этой каши является то, что она без глютена. Люди, у которых диабет 2 типа могут смело добавлять ее в рацион. Стоит отметить, что эта каша питательная, выводит токсины из организма и легко усваивается.

Каши, которые помогают похудеть
Каши, которые помогают похудеть
pinterest.com

  • Овсянка

Овсянка считается одним из лучших суперпродуктов.  В ней содержится клетчатка, витамины и минералы, а также микроэлементы. Она также подходит для людей, страдающих диабетом, так как регулирует уровень сахара в крови.

  • Семена чиа

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Многие считают, что семена чиа – это лишь тренд, который скоро пройдет. Но стоит знать, что в они являются источником клетчкатки, антиоксидантов, кальция, белков и жирных кислот омега-3. Семена чиа питательны, их можно добавлять в смузи и йогурты.

Каши, которые помогают похудеть
Каши, которые помогают похудеть
pinterest.com

  • Коричневый рис

Коричневый рис содержит сложные углеводы, которые помогают поддерживать оптимальный уровень энергии и, следовательно, заставляют вас сжигать больше жира.
Он богат селеном и помогает снизить риск сердечных заболеваний, артрита и рака.  Имеет высокое содержание марганца,  что благоприятно влияет на нервную систему. А высокое содержание масел природного происхождения  помогает нормализовать уровень холестерина.

  • Киноа

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В киноа содержатся магний и кальций. железо, витамин В 12 и другие витамины. Отметим, что если у вас есть дефицит витамина B, то потеря веса замедляется, потому что ваше тело не может эффективно синтезировать питательные вещества. Употребление в пищу киноа поможет вам решить эту проблему.

Ранее мы  рассказывали, как  правильно приготовить кашу. 

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Теги: каши, похудение.
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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futbolprognoz    21.08.2019, 11:24
Оценка:  0
futbolprognoz
бегайте каждый вечер километра по 3. И через месяц вы будете приятно удивлены количеством сброшенных кг. И такие экзотические каши и даром не нужны будут.
Сливной_Бачок    21.08.2019, 11:01
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Каши по мильену за 1 кг. Помогает худеть дефицит калорий. Онли.
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