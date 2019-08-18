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Доктор Комаровский рассказал, как возникает привыкание к антибиотикам

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Узнайте, как как у бактерий, вызывающих опасные заболевания, вырабатывается резистентность к антибиотикам.
Доктор Комаровский рассказал, как возникает привыкание к антибиотикам
Доктор Комаровский рассказал, как возникает привыкание к антибиотикам
pinterest.com

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал,  как вырабатывается устойчивость, к тем или иным антибактериальным препаратам.

Среди бактерий есть небольшое количество уже резистентных к этим препаратам. И когда антибиотик уничтожает неустойчивые к нему бактерии, оставшиеся резистентные могут передавать свою устойчивость другим. Таким образом, устойчивые к антибиотику бактерии имеют возможность расти и распространяться. 
 

Ранее мы писали, как лечить герпес.

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Теги: антибиотики, доктор Комаровский
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Источник: instagram.com

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