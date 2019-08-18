Доктор Комаровский рассказал, как возникает привыкание к антибиотикам

Узнайте, как как у бактерий, вызывающих опасные заболевания, вырабатывается резистентность к антибиотикам.

Читай также: Стоматолог развеяла мифы о зубной пасте

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, как вырабатывается устойчивость, к тем или иным антибактериальным препаратам.

Среди бактерий есть небольшое количество уже резистентных к этим препаратам. И когда антибиотик уничтожает неустойчивые к нему бактерии, оставшиеся резистентные могут передавать свою устойчивость другим. Таким образом, устойчивые к антибиотику бактерии имеют возможность расти и распространяться.



Ранее мы писали, как лечить герпес.